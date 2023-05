Joignez-vous à re:cultiver, la nouvelle destination en ligne du WWF-Canada pour la culture des plantes indigènes





MONTRÉAL, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) lance re:cultiver pour mobiliser les gens de tout le pays à aider à la restauration des écosystèmes complexes par la plantation d'espèces indigènes dans leur propre cour, dans des jardins en pots et dans les espaces communautaires.

Plateforme participative en ligne pour la culture de plantes indigènes et le suivi de l'impact collectif sur la biodiversité et le climat, tout le monde peut se joindre à re:cultiver en visitant wwf.ca/recultiver et en créant un compte complètement gratuit. Les utilisateur.rice.s ont accès à des conseils d'expert.e.s pour les aider à maitriser les techniques nécessaires à la plantation, à la culture et à l'entretien d'un jardin de plantes indigènes.

Et la demande est là. Un sondage Environics commandé par le WWF-Canada en 2022 a révélé que 70 % de la population canadienne est intéressée par la plantation de plantes, d'arbres et d'arbustes indigènes pour aider à créer des habitats qui peuvent soutenir la biodiversité, et que 74 % croit que les actions individuelles comme la culture d'un jardin de plantes indigènes sont efficaces dans la protection et la restauration de la nature.

Grâce à cet intérêt, les participant.e.s à re:cultiver aideront le WWF-Canada à Régénérer le Canada, soit notre plan stratégique sur 10 ans pour restaurer et protéger les habitats tout en réduisant les émissions de carbone. En entrant leurs activités sur re:cultiver, les participant.e.s nous permettront de suivre dans quelle mesure il.elle.s contribuent à l'objectif de restaurer un million d'hectares d'écosystèmes complexes.

La restauration de ces habitats ne contribue pas seulement à lutter contre la perte de biodiversité. En effet, plusieurs plantes et arbres indigènes aident aussi les communautés à s'adapter aux impacts des dérèglements climatiques, comme les inondations, et peuvent être grandement efficaces dans la séquestration du carbone durant de longues périodes.

D'autres bénéfices apportés par les plantes indigènes incluent l'ajout de belles couleurs, textures et zones ombragées pour le jardin, ainsi qu'une culture plus facile, en comparaison des plantes exotiques.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, affirme :

« Nous sommes très enthousiastes de présenter re:cultiver, la plateforme participative en ligne pour aider les gens de partout au pays à apprendre le nécessaire à propos de la plantation d'espèces indigènes et d'autres actions de conservation bénéfiques pour la biodiversité, et aussi de suivre leur impact collectif. J'étais émerveillée de constater, après avoir planté de l'asclépiade dans mon jardin en pots l'été dernier, que dès ce premier été, le plant a nourri et abrité une chenille de monarque. Ça fait du bien de faire partie de la solution. »

Les plantes indigènes Votre zone maintenant disponibles dans les centres de jardinage participants du sud du Québec et de l'Ontario

Ce printemps, les jardinier.ère.s du sud du Québec et du sud et de l'est de l'Ontario inspiré.e.s à re:cultiver peuvent se procurer plus facilement des plantes indigènes de qualité grâce à Votre zone ? un programme mené en collaboration par le WWF-Canada et Carolinian Canada, soutenu généreusement par Les Compagnies Loblaw Limité (Loblaw).

Ces plantes indigènes, essentielles à la restauration d'habitat, sont offertes dans sept centres de jardinage Maxi et Provigo du sud du Québec et 123 centres de jardinage Loblaw du sud et de l'est de l'Ontario.

En choisissant des plantes indigènes portant l'étiquette Votre zone, les gens sont assuré.e.s que les plantes sont :

Indigènes à leur écorégion;

De source traçable à une population locale connue;

Cultivées à partir de semences collectées de façon éthique;

Génétiquement diverses (et non pas de clones obtenus par bouturage);

Des plantes de type sauvage (pas des cultivars/nativars);

Cultivées sans néonicotinoïde ni glyphosate; et l'utilisation d'autres pesticides est limitée.

Pour en savoir plus :

Laurence C. Desrosiers, gestionnaire des communications, WWF-Canada, [email protected]

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

18 mai 2023 à 15:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :