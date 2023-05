INAUGURATION DE LA MAISON OXYGÈNE LAURENTIDES À SAINT-JÉRÔME





SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Jérôme sont fiers de souligner l'inauguration officielle de la Maison Oxygène Laurentides, à Saint-Jérôme. Ce projet, qui a permis la création de quatre chambres pour les pères vulnérables et leurs enfants, représente un investissement de près de 1,2 M$.

Les contributions des gouvernements du Canada et du Québec totalisent près de 900 000 $. Le gouvernement fédéral accorde au projet plus de 577 000 $ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), verse une aide de plus de 300 000 $, provenant de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ a également garanti le prêt hypothécaire contracté par l'organisme Maison Oxygène Laurentides. Rappelons qu'une aide de 50 000 $ a déjà été accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, la Ville de Saint-Jérôme accorde plus de 140 000 $ à ce projet, dont 67 500 $ proviennent des enveloppes des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations:

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, les pères en situation de vulnérabilité et leurs enfants auront accès à de meilleures options de logement. Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Saint-Jérôme, et partout au Canada, afin d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement partout au pays continuent de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je suis fière de souligner l'apport de notre gouvernement à ce projet pour des pères en situation de vulnérabilité et leurs enfants. L'aide financière de notre gouvernement sert non seulement à créer ces logements, mais aussi à assurer leur abordabilité pour les familles qui y habitent. Grâce à ce travail collectif et à nos efforts constants en habitation, nous améliorerons la qualité de vie des occupants de ce milieu de vie. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Investir dans le logement abordable ne consiste pas simplement à dépenser de l'argent pour du béton. Il s'agit d'investir dans le bien-être des gens de nos collectivités. Il s'agit également de permettre à encore plus de personnes, comme les pères en situation de vulnérabilité et leurs enfants, d'avoir des options de logement adéquates. Votre gouvernement continue d'agir pour tout le monde au Québec grâce à des investissements qui feront une réelle différence dans le quotidien de ces gens. » - Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Je tiens à féliciter la Maison Oxygène Laurentides, qui a mis sur pied ce projet qui soutient des familles plus fragilisées de notre communauté. Cet investissement démontre bien l'intention de notre gouvernement d'augmenter l'offre de logements sur notre territoire et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Saint-Jérôme et des Laurentides. » - Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

« La Ville est heureuse de soutenir la Maison Oxygène Laurentides, un organisme de Saint-Jérôme qui joue un rôle important auprès d'une clientèle souvent délaissée par les offres de services traditionnelles, mais dont les besoins sont bien réels. Des efforts conjoints comme celui-ci font partie des actions qui donnent des résultats tout en démontrant une volonté claire de rester mobilisés pour le bien-être de la communauté. » - Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

« C'est avec une grande fierté que nous inaugurons la Maison Oxygène Laurentides, qui est l'aboutissement d'un travail collectif de plusieurs années. En effet, cette ressource a été rêvée il y a plusieurs années par des intervenants de la région qui constataient un manque de services pour les pères sur le territoire. Depuis, un nombre important de personnes ont travaillé très fort pour que naisse cette ressource et que les pères en difficulté et leurs enfants aient un endroit où se poser et reprendre leurs forces. J'ai la conviction profonde que Maison Oxygène Laurentides contribuera de façon importante à la santé des familles de notre région. » - Christine Gervais, présidente de l'organisme Maison Oxygène Laurentides

Faits en bref:

Tous les ménages de la Maison Oxygène Laurentides ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 70 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Jérôme.

La mission de Maison Oxygène Laurentides est de favoriser la préservation ou la consolidation de la relation père-enfant en offrant un hébergement ainsi qu'un soutien communautaire et psychosocial aux pères et à leurs enfants vivant une situation de vulnérabilité liée à des difficultés familiales, sociales ou personnelles.

Maison Oxygène Laurentides offre également des services externes en lien avec les besoins et réalités propres aux familles sur le territoire des Laurentides par de l'écoute téléphonique, du soutien, des références ou des ateliers.

