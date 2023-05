La Grande tablée de la Fête nationale - Célébrons le goût de chez nous !





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Oyez, oyez! Une nouvelle activité s'installe dans la capitale le 24 juin prochain, en partenariat avec le gouvernement du Québec. Dès 11 h, venez rendre hommage à notre drapeau qui célèbre son 75e anniversaire, avec pour toile de fond, l'hôtel du Parlement. Par la suite, les festivités de la Grande tablée se dérouleront autour de la Fontaine de Tourny et l'accès au site sera gratuit!

Entre 11 h 30 et 14 h 30, un repas 100% québécois vous sera servi gratuitement (inscription obligatoire sur le site legoutdecheznous.quebec )*, en collaboration avec La Cage Traiteur événementiel. Des kiosques alimentaires de produits locaux seront également disponibles sur place ($). Dès 11h, venez danser et chanter avec le groupe Alfa Rococo et virevolter avec le cirque Kikasse qui ravira jeunes et moins jeunes. Assistez en après-midi à trois parties de la LNI entre 13h et 15h30 avec le célèbre arbitre Simon Rousseau. Finalement, Stéphane Moreau, chansonnier, vous accompagnera tout l'après-midi et chantera les grands classiques de la chanson québécoise. Une activité à ne pas manquer pour célébrer ensemble le goût de chez nous !

Partenaires de l'événement

La Fête nationale du Québec tient à remercier les partenaires financiers qui ont rendu possible la création de cette journée qui se voudra mémorable : le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, la SAQ, la Ville de Québec, Destination Québec Cité, Éduc'alcool, la Commission de la capitale nationale du Québec, la CSN, le collectif La Blonde d'Abraham, SMP et l'Union des producteurs agricoles du Québec.

* L'inscription est obligatoire pour le repas seulement. Les autres activités sont ouvertes à tous.

SOURCE Mouvement national des Québécoises et Québécois

18 mai 2023 à 15:00

