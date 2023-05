LE PRIX ARTISAN DE LA FÊTE NATIONALE 2023 REMIS À BEAU DOMMAGE





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion du Coup d'envoi de la Fête nationale du Québec, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) a tenu à souligner l'oeuvre de Beau Dommage qui, de génération en génération, a fait chanter et vibrer tout le Québec depuis bientôt 50 ans. Les festivités et les activités culturelles entourant la Fête nationale sont réalisées en partenariat avec le gouvernement du Québec.

Tout commence en 1972, alors que Pierre Bertrand, Robert Léger et Michel Rivard forment le groupe Beau Dommage avec la complicité du parolier Pierre Huet dans les coulisses. Un peu plus tard, Marie Michèle Desrosiers, puis Réal Desrosiers complètent la structure du groupe. Intitulé simplement Beau Dommage, leur premier album, voit le jour le 9 décembre 1974. Il atteint rapidement des records de vente, forgeant ainsi à jamais la renommée du groupe. Le picbois, La complainte du phoque en Alaska, À toutes les fois, Ginette, Harmonie du soir à Châteauguay, 23 décembre, Le géant Beaupré sont toutes devenues des classiques de la chanson québécoise. L'année suivante, Beau Dommage lance l'album Où est passée la noce ? sur lequel on retrouve huit nouvelles créations, dont Un incident à Bois-des-Filion, Heureusement qu'il y a la nuit, Le Blues d'la Métropole, J'ai oublié le jour et Amène pas ta gang. Ce deuxième opus obtient le statut platine, le jour même de sa sortie, soit 100,000 exemplaires vendus. Pour la création du troisième album intitulé Un autre jour arrive en ville, Michel Hinton, ami de longue date, se joint à l'aventure. Le 24 juin 1976, à Montréal, lors d'une Saint-Jean-Baptiste historique, Beau Dommage fait équipe avec les groupes Harmonium, Octobre et Contraction pour offrir le spectacle O.K. nous v'là devant une foule record de 400 000 spectateurs rassemblés sur le sommet du Mont-Royal.

En 1977, le groupe crée la chanson thème Gisèle en automne et compose la trame sonore du film Le soleil se lève en retard, une réalisation d'André Brassard sur un scénario de Michel Tremblay. Le 24 juin de la même année, à Longueuil, Félix Leclerc et Beau Dommage s'accompagnent et chantent ensemble sur une même scène. Ce faisant, ils célèbrent la toute première Fête nationale du Québec où René Lévesque, nouvellement élu premier ministre du Québec, leur fait l'honneur de sa présence. En décembre, le groupe lance Passagers, son quatrième album. Encore plusieurs chansons mémorables verront le jour : Hockey, Rouler la nuit, Le vent du fleuve, Le coeur endormi...

En 1978, après quatre années sans répit de succès et de tournées au Québec et à l'étranger, les membres de Beau Dommage conviennent de prendre un temps d'arrêt, de façon à souffler un peu et de permettre la réalisation de projets artistiques individuels. En 1992, Beau Dommage est invité à participer aux célébrations entourant le 350e anniversaire de Montréal. Le groupe se reforme pour l'occasion. Deux ans plus tard, un cinquième album de chansons inédites voit le jour. Intitulé Beau Dommage, on y découvre onze nouvelles créations, dont les chansons Échappé belle, Sur la véranda, Tout simplement jaloux, Le retour du flâneur, Du milieu du pont Jacques-Cartier, Quand Rose va chez son fils. Certifié deux fois platine en quatre semaines seulement, cet album témoigne de l'attachement profond qu'ont les Québécoises et les Québécois pour Beau Dommage.

En juillet 2005, dans le cadre des Francofolies, le groupe Beau Dommage au grand complet joue ensemble pour une toute dernière fois devant une foule record réunie au centre-ville de Montréal pour l'occasion. Cela va sans dire, Beau Dommage jouit encore et depuis toujours d'un amour incomparable et indéfectible au Québec et à travers toute la francophonie.

Lancé en 2009, le prix Artisan a récompensé plusieurs grands noms du Québec dont Normand Brathwaite, Gilles Vigneault, Paul Piché, André Marchand, Gervais Lessard, Yves Lambert, Les Cowboys Fringants, Ginette Reno, Robert Charlebois, Judi Richards, Yvon Deschamps et Diane Dufresne.

