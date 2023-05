L'opposition officielle dénonce les montants indigents accordés par le Programme de soutien aux familles





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Elisabeth Prass, presse le ministre Carmant de revoir le Programme de soutien aux familles afin d'augmenter les montants alloués aux familles qui résident avec une personne présentant une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Pour la députée libérale de D'Arcy-McGee, il est inacceptable que le soutien financier prévu par le programme soit demeuré au même niveau, depuis son introduction en 1995, sans tenir compte de l'inflation. Vivre quotidiennement avec une personne handicapée physiquement ou intellectuellement est très exigeant. Les familles qui sont dans cette situation doivent pouvoir compter sur un soutien financier adéquat afin d'avoir accès à du répit et de l'aide dans leurs tâches quotidiennes. Ce n'est pas avec une subvention maximale entre 2,75$ et 5,75$ de l'heure que les parents d'enfants handicapés seront capables de s'offrir l'aide de gardiennage qui leur est plus que nécessaire.

« Depuis cinq ans, le gouvernement de la CAQ reporte, année après année, la révision du Programme de soutien aux familles. Malheureusement, avec l'inflation qui frappe durement les familles, celles qui vivent avec une personne handicapée reçoivent une aide financière qui est carrément d'une autre époque et n'arrivent tout simplement pas à s'offrir du répit bien mérité et une aide salutaire. Le ministre doit reconnaître l'importance de cette aide pour ces familles et corriger rapidement la situation. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

18 mai 2023 à 14:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :