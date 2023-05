Fluence s'associe à l'organisation de recherche néerlandaise Innexo BV afin de favoriser un meilleur accès à la recherche sur le cannabis





Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED à haut rendement énergétique pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat de recherche avec l'organisation néerlandaise Innexo BV (Innexo), un organisme de recherche sous contrat (ORC) spécialisé en agriculture qui cible l'agriculture moléculaire et les plantes médicinales.

Innexo exploite la solution LED VYPR Broad R4 de Fluence pour soutenir son nouveau programme de plateforme d'accélération de l'innovation (API, en anglais). L'API permet à de petites entreprises innovantes proches de l'industrie du cannabis d'effectuer des recherches sur la culture du cannabis médical. La première série de participants à l'API, avec notamment des entreprises telles que des producteurs de biostimulants et d'engrais, mènera des essais de recherche portant sur la santé, la résistance et la résilience des plantes sous les LED de Fluence.

« Fluence est le choix naturel d'un fournisseur d'éclairage pour soutenir l'API, car nous partageons une vision commune : rendre la recherche accessible et stimuler des innovations technologiques qui ouvrent la voie à l'avenir de la culture du cannabis médical », a déclaré Dominique van Gruisen, directeur général d'Innexo. « Le développement des produits à vocation scientifique de Fluence et son équipe interne d'experts en horticulture sont uniques parmi les fournisseurs d'éclairage. Les connaissances et les conseils fournis aux participants à l'API de la part des experts en la matière d'Innexo et de Fluence, accéléreront leur capacité à créer une propriété intellectuelle par le biais de ces essais de recherche ».

La collaboration dans le domaine de la recherche entre Innexo et Fluence a démarré en octobre 2022. Ces entreprises, toutes deux reconnues comme innovatrices en matière de recherche sur le cannabis, se sont d'abord réunies pour étudier les effets de l'éclairage à l'intérieur de la canopée par rapport aux applications d'éclairage par le haut dans les plantes de cannabis médical.

« Les étapes importantes que nous vivons en termes de légalisation du cannabis en Europe, telles que les clubs de cannabis pour la culture en Allemagne et l'appel d'offres néerlandais pour les coffee shops, indiquent des possibilités et une demande importantes d'élargissement des connaissances sur la culture du cannabis », a déclaré Timo Bongartz, directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Fluence. « Un accroissement des sujets de recherche a naturellement accompagné l'expansion du marché légal, mais qui ne bénéficie pas toujours des ressources appropriées pour l'exploration. Le partenariat avec un pionnier de la recherche sur le cannabis comme Dominique permet de faciliter l'accès aux outils qui favorisent l'innovation chez Innexo BV ».

Lors de l'un des plus grands événements de l'industrie du cannabis au monde, GreenTech Amsterdam 2023, Fluence restera très impliquée pour faire progresser la recherche sur le cannabis et aider le monde à cultiver plus intelligemment. Le stand GreenTech de Fluence accueillera une série de sessions de recherche, avec Dominique van Gruisen et les experts de Fluence, le Dr David Hawley, scientifique principal, et Sebastian Olschowski, chef de projet de recherche pour l'EMEA.

Pour plus d'informations sur Fluence, rendez-vous à l'adresse suivante www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée des solutions d'éclairage à LED puissantes et peu gourmandes en énergie pour les cultures commerciales et les applications de recherche. Fluence est l'un des principaux fournisseurs d'éclairage à LED sur le marché mondial du cannabis et s'engage à permettre une production végétale plus efficace dans les plus grandes fermes verticales et chez les plus grands producteurs de produits de serre du monde. Le siège mondial de Fluence se trouve à Austin, au Texas, et son siège EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence fonctionne comme une unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour plus d'informations sur Fluence, rendez-vous à l'adresse suivante www.fluence.science.

À propos d'Innexo BV

Innexo BV est un organisme de recherche sous contrat (ORC) spécialisé dans l'agriculture et situé aux Pays-Bas. L'entreprise cible les plantes médicinales, telles que le cannabis, et l'agriculture moléculaire en général. Innexo BV fait partie du groupe Botany. Pour en savoir plus sur Innexo BV, rendez-vous à l'adresse suivante botanygroup.nl/en/innexo.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mai 2023 à 14:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :