Coup d'envoi des célébrations 2023

MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui avait lieu le Coup d'envoi des festivités de la Fête nationale du Québec au Théâtre Plaza à Montréal. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), en partenariat avec le gouvernement du Québec, a eu le privilège de dévoiler la porte-parole de l'édition : la comédienne et artiste de talent Léane Labrèche Dor.

Le MNQ a profité de l'occasion pour remettre le prix « Artisan de la Fête nationale » au groupe Beau Dommage, qui célébrait son 50e anniversaire de formation l'an dernier. Connu du public après la sortie de son premier album éponyme en 1974, Beau Dommage est devenu un groupe mythique, mettant en lumière la vie et les rues de Montréal. C'est l'exceptionnel Simon Boulerice qui a débuté l'hommage en livrant un chaleureux message à ce groupe légendaire. La formation Zébulon, accompagnée pour l'occasion d'Amylie Boisclair, a interprété par la suite un « medley » de leurs grandes chansons qui nous a fait vivre un grand moment d'émotion.

Cet événement a aussi donné un avant-goût des festivités qui se tiendront les 23 et 24 juin et marque le début des lancements régionaux, où les organisateurs officiels dévoileront leur programmation partout au Québec. Restez connectés à nos réseaux sociaux, d'autres annonces enlevantes seront publiées sur nos plateformes : facebook.com/LaFetenationaleduQuebec, instagram.com/fetenationale, #fetenationale.

« La Fête nationale vous invite cette année à entrer dans la danse à pieds joints et à célébrer ensemble la ronde de chez nous. Plus de 650 villes et villages vous offriront une programmation pour tous les goûts cette année, pour les petits comme pour les grands. La programmation complète sera disponible dès le 12 juin sur le site fetenationale.quebec. » a déclaré Frédéric Lapointe, président du MNQ.

« Voici revenu le temps de célébrer dans la fierté et l'unité la fête nationale des Québécoises et des Québécois. Le coup d'envoi d'aujourd'hui nous annonce des célébrations exceptionnelles, à l'image du groupe mythique Beau Dommage auquel on rend hommage pour l'occasion. Je joins ma voix à celle de la porte-parole des festivités 2023, Léane Labrèche-Dor, pour souhaiter à l'ensemble de la population québécoise des moments remplis de joie. J'invite mes concitoyennes et mes concitoyens de toutes les régions à se rendre aux événements culturels préparés par les organisations locales et régionales », Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

Partenaires de la Fête nationale

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que les célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et Québécois. Merci également à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui, il n'y aurait pas d'électricité dans l'air. Nous levons également notre verre à notre partenaire majeur, la SAQ, qui rend nos rassemblements encore plus festifs et mémorables !

18 mai 2023 à 14:30

