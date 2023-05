Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Le ministre Carmant annonce l'ouverture des locaux de l'Aire ouverte de Joliette





JOLIETTE, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, le député de Joliette, François St-Louis, ainsi que la PDG du CISSS de Lanaudière, Maryse Poupart, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Aire ouverte de Joliette.

Située au 107, place Bourget Nord, à Joliette, cette Aire ouverte est un lieu qui regroupe un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'offre de services de l'Aire ouverte de Joliette a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Il est possible d'y obtenir notamment des services en santé mentale. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le succès d'Aire ouverte repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires intersectoriels, dont un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler en co-construction afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes des environs de Joliette. Il s'agit, entre autres, des :

Maisons des jeunes du territoire;

Carrefours Jeunesse-Emploi (CJE) des Moulins, L'Assomption, de D'Autray-Joliette;

L'Auberge du coeur Roland Gauvreau de Joliette ;

; Le Café de rue L'Orignal tatoué de Joliette;

Le Néo.

Citations :

«?Le programme Aire ouverte fait ses preuves partout où il est déployé. C'est une initiative qui vise à offrir aux jeunes des services qui leur sont spécialement destinés, notamment en santé mentale, et ce, dans leur propre milieu, sans rendez-vous. Dans la dernière année, on a remarqué une diminution de la liste d'attente en santé mentale chez les jeunes. Le déploiement des Aires ouvertes un peu partout au Québec n'est certainement pas étranger à cela. Ce sont des lieux qui ont été conçus pour eux, et avec eux. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de Joliette pourront bénéficier à leur tour de ces services pour les années à venir.?»

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

«?Ce nouveau point de service d'Aire ouverte est un plus pour la ville de Joliette. Je félicite toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet de même que tous les intervenants qui sont présents pour soutenir nos jeunes! Ici, comme dans toutes les Aires ouvertes, les jeunes trouveront l'accueil, l'appui, l'écoute et l'accompagnement dont ils ont besoin pour mieux affronter les défis propres à leur réalité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

«?L'ouverture de l'Aire ouverte de Joliette est une excellente nouvelle pour notre communauté. C'est un lieu qui a été conçu avec et pour les jeunes d'ici; et ce, afin de les aider à trouver des réponses à leurs préoccupations. C'est un véritable changement que nous propose le ministère de la Santé et des Services sociaux pour mieux répondre aux besoins des jeunes. J'invite les jeunes à ne pas hésiter à demander de l'aide et à profiter des conseils de ces professionnels.?»

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui fait partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (Action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour le déploiement des Aires ouvertes dans chacune des 25 régions du Québec. Actuellement 27 établissements offrent des services, dont 19 ont officiellement ouvert un lieu de service. À terme, tous les établissements (CISSS ou CIUSSS) auront au moins une Aire Ouverte sur leur territoire.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et Aire ouverte - CISSS-Lanaudière.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

18 mai 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :