Le Fonds Education Cannot Wait annonce une première subvention de 4,1 millions de dollars américains en faveur d'une intervention d'urgence en Ouganda

En réponse à l'afflux important de réfugiés, la nouvelle subvention accordée par ECW via le HCR et Save the Children permettra de venir en aide à plus de 130 000 enfants et adolescents.

NEW YORK, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ) a annoncé aujourd'hui une subvention d'urgence de 4,1 millions de dollars américains en réponse à l'évolution et à la croissance de l'afflux de réfugiés en Ouganda. Le total des financements de l'ECW en Ouganda dépasse désormais les 76,7 millions de dollars américains.

La subvention de 12 mois sera fournie par le HCR et Save the Children , elle bénéficiera à plus de 130 000 enfants et adolescents dans les régions de l'Ouganda qui ont été les plus touchées par les récents afflux de réfugiés, notamment Nakivale, Rwamwanja, Palabek et le camp de Rhino. Ce nouvel investissement s'aligne étroitement sur le Plan d'intervention en matière d'éducation pour les réfugiés et les communautés d'accueil du gouvernement ougandais.

« Compte tenu de l'augmentation du nombre de réfugiés en quête de sécurité en Ouganda, nous devons soutenir pleinement le plan d'intervention en matière d'éducation du gouvernement ougandais et veiller à ce que les enfants et les adolescents puissent accéder rapidement à des environnements d'apprentissage protecteurs, à des services de santé mentale et psychosociale, à des repas scolaires, à du matériel scolaire, à des salles de classe et à des enseignants », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale d'Education Cannot Wait, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées.

L'Ouganda accueille la plus grande population de réfugiés en Afrique et la troisième au monde. Avec les conflits armés, le changement climatique et d'autres crises affectant les pays voisins, le nombre de réfugiés arrivant en Ouganda a considérablement augmenté ces dernières années. En 2022, plus de 140 000 réfugiés sont entrés en Ouganda, principalement en provenance de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan. Le HCR s'attend à ce que 120 000 réfugiés supplémentaires arrivent cette année.

Bien que le gouvernement ougandais ait pris des mesures importantes pour permettre aux réfugiés d'accéder aux services essentiels, y compris l'éducation, les écoles sont surchargées, les ressources sont limitées et les filles et les garçons sont confrontés à des risques accrus de mariage d'enfants, de grossesse précoce, de faim, d'abandon scolaire, de stress post-traumatique et d'autres difficultés.

« De nombreux réfugiés arrivent en Ouganda après avoir vécu plusieurs cycles de violence, avec des besoins urgents de protection et d'assistance vitale », a indiqué Matthew Crentsil, représentant du HCR dans le pays.

« Save the Children apprécie la contribution d'Education Cannot Wait pour faire en sorte que les enfants réfugiés nouvellement arrivés puissent apprendre dans des environnements sûrs », a expliqué Dragana Strinic, directrice nationale de Save the Children pour l'Ouganda.

L'investissement permettra d'accroître la capacité des centres de développement de la petite enfance, de l'éducation non formelle et des écoles primaires et secondaires dans les zones ciblées, ce qui favorisera la scolarisation des apprenants supplémentaires et des nouveaux arrivants.

