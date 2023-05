Le gouvernement du Canada soutient une fromagerie de l'Outaouais





GATINEAU, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite à La Trappe à Fromage de l'Outaouais, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, ont annoncé un investissement de 1 548 800 $ qui permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production et sa productivité.

Cet investissement, réalisé dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre, permettra à La Trappe à Fromage de l'Outaouais d'acheter et d'installer un équipement automatisé qui améliorera ses processus de fabrication et d'emballage du fromage. Ce projet devrait accroître la capacité de transformation à l'établissement de Gatineau. De plus, il favorisera la compétitivité de l'entreprise et lui permettra de diversifier son offre de produits.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre aide les transformateurs à accroître leur compétitivité et leur résilience sur des marchés en constante évolution. Le Fonds s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les transformateurs dans ces secteurs, afin d'atténuer les répercussions des récents accords commerciaux internationaux.

Le gouvernement du Canada continue de protéger et de défendre le système de gestion de l'offre du Canada. Ce système soutient le gagne-pain des producteurs, qui reçoivent une juste rétribution pour leur travail et leurs investissements. La gestion de l'offre permet aussi aux consommateurs de profiter d'une offre constante de produits de grande qualité.

Citations

« Le système de gestion de l'offre du Canada contribue à la viabilité des fermes familiales. Il est la pierre angulaire des régions rurales, ici au Québec et partout au pays. L'investissement annoncé aujourd'hui à La Trappe à Fromage de l'Outaouais lui permettra de transformer un plus grand volume de lait produit localement pour en faire des fromages qui font la fierté de la région. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Trappe à Fromage a développé une expertise incomparable en Outaouais. Avec ses fromages fabriqués avec du lait 100% local, elle participe à l'autonomie alimentaire ainsi qu'à la vitalité de la région. Cet investissement démontre notre volonté de continuer à investir dans nos fromageries afin d'améliorer leur compétitivité et de contribuer à leur pérennité. »

- L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau

« Nous sommes fiers de l'agrandissement de 16 000 pieds carrés de notre nouvelle usine. Notre rêve, qui se poursuit depuis 28 ans maintenant, est possible grâce à la qualité de nos produits, à la confiance et l'assiduité de notre clientèle, à l'engagement de nos équipes et au support financier de plusieurs partenaires dont le gouvernement fédéral. »

- Gilles Joanisse, cofondateur de La Trappe à Fromage

Faits en bref

Le secteur laitier joue un rôle essentiel dans l'économie du Canada , en y injectant 25,6 milliards de dollars grâce aux ventes annuelles des producteurs et des transformateurs, dont 9,1 milliards de dollars au Québec.

, en y injectant 25,6 milliards de dollars grâce aux ventes annuelles des producteurs et des transformateurs, dont 9,1 milliards de dollars au Québec. Fondée en 1995, l'entreprise La Trappe à Fromage, située à Gatineau , se spécialise dans la fabrication fromagère artisanale, notamment le fromage en grains frais, le cheddar frais et vieilli et d'autres fromages de spécialité.

, se spécialise dans la fabrication fromagère artisanale, notamment le fromage en grains frais, le cheddar frais et vieilli et d'autres fromages de spécialité. Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre aide les transformateurs de produits sous gestion de l'offre à s'adapter aux changements du marché découlant de la mise en oeuvre des récents accords commerciaux internationaux.

Le gouvernement du Canada a rempli son engagement d'indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra 4,8 milliards de dollars.

a rempli son engagement d'indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra 4,8 milliards de dollars. Le budget de 2023 propose de verser 333 millions de dollars sur 10 ans pour financer un nouveau programme de soutien des investissements dans la recherche, dans le développement des produits laitiers et des marchés et dans la capacité de transformation des produits à base de solides non gras. Le programme est en cours d'élaboration et sera lancé dès que possible.

Liens connexes

Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre

Soutien des industries canadiennes sous gestion de l'offre

Budget de 2023

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

18 mai 2023 à 12:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :