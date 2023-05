Ma Shuai, influenceur beauté chinois et premier diffuseur en direct du pays, étend sa plateforme de live-streaming à la France





CANNES, France, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ma Shuai, influenceur beauté chinois, expert signataire de Dandelion Digital et l'un des principaux diffuseurs en direct du secteur des cosmétiques et de la beauté sur Douyin (la version chinoise de TikTok), a récemment été invité au Festival de Cannes par la marque de cosmétiques française JEAN D'ESTREES. Lors de son séjour en France, il a également animé plusieurs émissions en direct. M. Ma a été la première personne en Chine à diffuser en direct des comptoirs de marques internationales de cosmétiques et de produits de beauté dans les grands magasins et les centres commerciaux. Sa plateforme de diffusion en direct, la « Ma Shuai x Super Brands Douyin Live-streaming Room », est maintenant devenue un point de vente pour de nombreuses marques de beauté internationales qui cherchent à atteindre les consommateurs chinois.

« Lors de notre séjour en France, nous avons été invités à visiter le siège de Sephora ainsi que les laboratoires et l'usine de fabrication de Clarins. Nous avons également retracé l'histoire familiale de JEAN D'ESTREES, qui remonte à plus d'un demi-siècle, a déclaré M. Ma. Grâce à la "Ma Shuai x Super Brands Douyin Live-streaming Room", nous voulons permettre à un plus grand nombre de consommateurs chinois de découvrir le charme des marques françaises. »

Ma Shuai, sous le pseudonyme de PgyMa, compte plus de 2,2 millions d'abonnés sur Douyin. Il détient le record de 100 millions de volume brut de marchandise en une seule émission en direct, qui a eu lieu en novembre 2021 au MOI Department Store de Shenzhen.

La plateforme de diffusion en direct de M. Ma n'est pas seulement une plateforme de vente de produits. Il a mis en oeuvre diverses approches pour aider les marques à attirer davantage de clients. L'un des aspects uniques de sa diffusion en direct est qu'il consacre chaque émission à une seule marque. Par ailleurs, il a créé une nouvelle offre appelée « coffret cadeau », qui contient différents produits d'une marque dans de petits paquets ou bouteilles, ce qui permet à ses abonnés d'essayer la quasi-totalité de la gamme d'une marque au prix d'un rouge à lèvres. M. Ma a ainsi attiré de nombreux consommateurs désireux d'essayer de nouvelles marques et a aidé les marques à élargir leur clientèle.

En mai 2022, M. Ma a collaboré avec SK-II pour une émission en direct qui a permis à la marque d'obtenir 12 246 rendez-vous pour des tests de peau en magasin. Cela prouve que l'ensemble de la chaîne des promotions en ligne, des ventes, des rendez-vous en magasin et du service hors ligne en magasin peut être relié grâce à la diffusion en direct.

Outre ses stratégies innovantes, Ma Shuai s'engage à offrir à ses followers la meilleure expérience possible et à gagner leur confiance. Il teste chaque produit qu'il présente sur sa plateforme de diffusion en direct et garantit que tous les articles qui y sont disponibles sont totalement authentiques et proviennent directement des comptoirs des marques.

Ces efforts ont permis à M. Ma de rassembler un nombre impressionnant de téléspectateurs en Chine, ses émissions en direct ayant été visionnées plus de 675 millions de fois au cours des trois dernières années. Son public est composé de personnes fortunées qui apprécient la qualité et disposent d'un pouvoir d'achat important. En conséquence, M. Ma est devenu une source fiable pour les marques internationales de produits de beauté sur Douyin, et ses adeptes savent qu'ils peuvent compter sur lui pour leur fournir des produits authentiques et de haute qualité.

M. Ma a souligné que la diffusion en direct aux comptoirs des grands magasins est plus qu'un simple stimulant pour les ventes. C'est un outil puissant qui permet aux marques d'étendre leur portée et de créer un lien plus profond avec les clients. En présentant le comptoir, le professionnalisme des vendeurs et les nouveaux produits lors d'une émission en direct, les marques peuvent mettre en avant l'expérience, la culture et la valeur de leurs produits. Cela peut conduire à une plus grande fidélité et à un lien plus fort avec les clients. Ma Shuai prédit que la diffusion en direct continuera d'évoluer au-delà de la vente et deviendra un moyen encore plus efficace d'entrer en contact avec les consommateurs.

