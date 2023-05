Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans la station de traitement des eaux usées du district de Taylor





DISTRICT DE TAYLOR, BC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales, et Brent Taillefer, maire du district de Taylor, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 3,1 millions de dollars pour effectuer des travaux de modernisation à la station de traitement des eaux usées du district de Taylor.

Grâce à ce financement, une installation de gestion des boues en béton sera construite à la station. Les travaux comprennent notamment de nouvelles vannes et pompes et de nouveaux tuyaux, des travaux connexes liés à l'alimentation électrique et l'installation d'un centrifugeur servant à séparer les différents liquides afin de réduire l'accumulation de boue. Ces travaux de modernisation créeront un système de gestion des eaux usées qui protégera la santé de l'environnement et des résidents.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« L'investissement dans les infrastructures de traitement des eaux usées est essentiel pour assurer la propreté de nos cours d'eau et la santé de nos collectivités. Notre gouvernement est heureux de contribuer à cette nouvelle installation, qui offrira aux résidents et aux collectivités avoisinantes un système de traitement des eaux usées plus fiables pour les années à venir. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous savons que notre province est en pleine croissance, et le district de Taylor ne fait pas exception. Nous voulons que cette croissance soit sûre, saine et durable. En investissant dans la modernisation de la station d'épuration, nous contribuons à protéger notre environnement tout en veillant à ce que les habitants et les visiteurs aient accès aux ressources dont ils ont besoin. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Le district de Taylor est ravi de ce partenariat et de la possibilité d'investir dans l'amélioration des infrastructures. Le soutien financier reçu pour créer un réseau d'infrastructures de traitement des eaux usées plus fiable permettra de continuer à offrir des services essentiels à nos résidents et renforcera la résilience de notre collectivité. Cette nouvelle installation contribuera à réduire l'impact sur l'environnement de ce précieux actif tout en augmentant sa longévité. »

Brent Taillefer, maire du district de Taylor

Le gouvernement du Canada investit 1 258 960 $ dans ce projet, alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 049 028 $. Le district de Taylor investit quant à lui 839 412 $.

investit quant à lui 839 412 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en soutenant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les technologies renouvelables.

Au total, 70 projets d'infrastructure ou groupes de projets réalisés dans le cadre du volet Infrastructures vertes ont été financés en Colombie-Britannique en tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui. Ces projets ont reçu une contribution fédérale totale de plus de 359 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 214 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

