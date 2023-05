Développement des technologies de transport de demain - Près de 10 M$ pour soutenir un projet mobilisateur lié à la mobilité durable et intelligente





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, 9 885 000 $ à l'OBNL Tangente IA, qui regroupe trois entreprises partenaires, soit BusPas, Fournisseurs de connaissance (mieux connue sous le nom de KPI Digital) et Les matrices Carritec, afin de soutenir le projet Tangente IA 2.0, dont les investissements totalisent 19,77 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Sélectionné dans le cadre de l'appel de projets collaboratifs et mobilisateurs sur le développement des technologies des transports de demain, ce projet vise à mettre au point une solution matérielle et logicielle d'arrêts de bus connectés, d'analyse de données et de diffusion d'informations clés destinées aux différents acteurs de la mobilité et des villes intelligentes.

Il permettra également d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ainsi que de développer un afficheur pour les intérieurs d'abris de bus et d'en faire la démonstration en situation réelle d'utilisation au Québec, au Canada et aux États-Unis.

« Pour assurer sa décarbonation, le Québec est très engagé dans la transition vers une mobilité durable et intelligente. Grâce à des entreprises et à des partenaires dynamiques comme BusPas, KPI Digital et Les matrices Carritec, on peut avancer dans cette démarche nécessaire tout en créant des retombées économiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En matière de mobilité durable et intelligente, le Québec regorge d'entreprises novatrices qui contribuent à son développement économique. Notre appui à la deuxième phase du projet Tangente IA favorisera la mise en place de solutions toujours plus créatives au sein du secteur québécois des transports. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Au nom de Tangente IA et de BusPas, j'aimerais remercier le gouvernement du Québec pour le renouvellement de sa confiance et son soutien. Nous sommes convaincus que les systèmes développés offriront de meilleures solutions aux sociétés de transport québécoises et canadiennes ainsi qu'à celles situées ailleurs dans le monde, et ce, pour favoriser une mobilité durable et intelligente. »

Youval Abenhaim, président du conseil d'administration de Tangente IA et fondateur et chef de stratégie de BusPas

BusPas développe du matériel et des logiciels pour les arrêts de bus intelligents qui aident à augmenter l'achalandage, à réduire les coûts, à améliorer l'expérience des passagers tout en renforçant leur sécurité, à optimiser les opérations et à communiquer avec les usagers.

KPI Digital est un fournisseur de solutions d'analyse, d'intelligence artificielle et de transformation numérique.

L'entreprise Les matrices Carritec se spécialise dans les solutions architecturales personnalisées.

Le gouvernement du Québec a soutenu à hauteur de près de 3,8 millions de dollars une première phase du projet Tangente IA, évaluée à près de 11,6 millions de dollars.

Géré par Investissement Québec, l'appel de projets collaboratifs et mobilisateurs sur le développement des technologies des transports de demain s'est déroulé de juillet à septembre 2022.

Des crédits de 115,03 millions de dollars ont été affectés aux quatre volets de l'appel :

Soutien aux projets mobilisateurs visant le développement de produits innovants dans l'industrie des véhicules électriques;



Soutien aux projets mobilisateurs axés sur le développement de la filière batterie;



Soutien aux projets mobilisateurs en lien avec les technologies de l'aéronef de demain;



Soutien aux projets collaboratifs liés aux segments d'affaires porteurs de l'aérospatiale.

