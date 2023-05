Arasan annonce la disponibilité immédiate de sa solution SUREBOOTtm Total xSPI PHY IP





Arasan Chip Systems, un des principaux fournisseurs d'IP semi-conducteurs pour les SoCs mobiles et automobiles a a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de sa solution IP SUREBOOTtm Total xSPI qui inclut désormais l'IP PHY xSPI.

SAN JOSE, Californie, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Arasan élargit son portefeuille d'IP de stockage à l'état solide avec l'annonce de la disponibilité immédiate de son IP Total eXpanded Serial Peripheral Interface (xSPI) comprenant l'IP xSPI PHY conforme à la spécification JEDEC JESD251 xSPI V1.0. L'IP xSPI prend également en charge les paramètres de découverte de la mémoire flash série (SFDP) de la norme JESD216D. La spécification JEDEC JESD251 normalise les interfaces des dispositifs NOR Flash. La PSRAM est également prise en charge.

L'IP xSPI d'Arasan est une IP d'interface NOR Flash universelle qui prend en charge les interfaces SPI octales, QSPI, Dual SPI et SPI. Arasan fournit une solution IP xSPI totale avec un PHY xSPI et un logiciel, une plateforme de prototypage FPGA et un VIP basé sur l'UVM de tierce partie en plus du code RTL Verilog et de l'environnement de test.

La solution xSPI PHY d'Arasan, associée au xSPI + PSRAM Host IP d'Arasan, prend en charge les dispositifs SPI, Dual SPI, Quad SPI, Octal SPI et xSPI à la pleine fréquence de 200 MHz DDR. Cela inclut les protocoles HyperRAM et HyperFlash. Les modes de débit de données simple et double sont pris en charge. Le contrôleur xSPI Master IP prend en charge les dispositifs flash, tandis que le contrôleur xSPI/PSRAM a été conçu pour prendre en charge les types de dispositifs SRAM en utilisant les mêmes dispositifs.

L'IP xSPI totale d'Arasan vient s'ajouter à son portefeuille complet d'IP de stockage à l'état solide, qui comprend l'IP UFS totale, l'IP eMMC totale et les solutions IP NAND totales.

Disponibilité

L'IP Arasan Total xSPI est disponible immédiatement sur les noeuds Foundry inférieurs à 22 nm.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre du JEDEC, est un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles. Le terme « mobile » a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, des PDA au milieu des années 90 aux smartphones et tablettes des années 2000, en passant par les automobiles, les drones et l'IoT actuels. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basé sur les normes au coeur des SoC mobiles.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec l'IP d'Arasan, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

Contact :

Dr. Sam Beal

[email protected]

18 mai 2023 à 11:00

