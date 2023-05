Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 287 000 $ à Hit the floor Lévis





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 286 500 $ à la compétition de danse Hit the floor Lévis, qui se déroule jusqu'au 22 mai.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Hit the floor Lévis constitue une vitrine incontournable pour des milliers de danseurs québécois et canadiens, tous styles confondus, et contribue au développement de la danse à l'échelle mondiale.

Citations :

« Hit the floor Lévis attire de nombreux visiteurs locaux et de l'extérieur, et fait briller les danseurs de chez nous. Quel plaisir de voir tous ces jeunes enflammer la scène et nous démontrer leur talent! L'importante visibilité que génère cette compétition place notre belle région sous les projecteurs internationaux. Un événement qui aura, j'en suis certain, des retombées positives pour elle. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Chaque année, la compétition Hit the floor Lévis accueille de jeunes danseurs talentueux en provenance des quatre coins du globe. Il s'agit pour eux de faire valoir leur savoir-faire et de partager leur passion pour leur art avec un public déjà conquis. Je suis très fière que le gouvernement appuie cet événement, qui contribue au rayonnement du Québec et qui met en lumière notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis du soutien gouvernemental accordé à cet événement d'envergure, qui permet aux athlètes de se démarquer et de se dépasser dans un contexte de compétition, mais aussi d'apprendre grâce à l'expertise de chorégraphes de renommée internationale. C'est aussi l'occasion pour les participants et le public d'assister à des performances exceptionnelles et de venir encourager des danseurs inspirants, qui nous donneront assurément le goût de nous dépasser à notre tour! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les événements comme la compétition Hit the floor Lévis enrichissent l'offre touristique locale. Cette fête de la danse favorise assurément le rayonnement de notre région en accueillant des visiteurs venus de partout. Je suis fier que le gouvernement du Québec y apporte son soutien! Je souhaite que les visiteurs explorent la Chaudière-Appalaches pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et ses activités touristiques. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une subvention de 140 000 $ aux promoteurs dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);.

Le ministère du Tourisme leur attribue 139 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde une aide financière de 7 500 $ issue du Programme de soutien aux événements sportifs.

