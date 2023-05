INVITATION AUX MÉDIAS - Visite d'une ferme pour le lancement de la saison des récoltes et appui au secteur maraîcher pour favoriser l'achat d'aliments québécois





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentantes et les représentants des médias à une prise d'images dans le cadre de la visite d'une ferme pour souligner le lancement de la saison des récoltes. Il en profitera pour souligner l'importance d'appuyer le secteur maraîcher pour favoriser l'accès aux produits québécois dans les institutions publiques du Québec.

Date : Le vendredi 19 mai 2023



Heure : 15 h 30



Lieu : Saint-Pie





Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

18 mai 2023 à 10:49

