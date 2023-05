Le groupe OASIS nomme Eddie Aston au poste de PDG





DUBLIN, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- OASIS Group, la plus grande organisation privée de gestion de l'information en Europe, a annoncé aujourd'hui qu'Eddie Aston a été nommé au poste de directeur général du groupe à compter du 16 mai 2023. Ce changement de direction intervient alors que le groupe se prépare à entrer dans la prochaine phase de sa croissance.

Eddie Aston apporte avec lui une expérience et une expertise de haut niveau dans les domaines des services aux entreprises, de la logistique et du transport. Il a occupé avec succès plusieurs postes de direction dans le cadre de créations d'entreprises complexes, d'intégrations et d'optimisations commerciales dans divers secteurs industriels, notamment en tant que PDG de DHL et, plus récemment, en tant que PDG pour le Royaume-Uni et l'Europe de Genesee & Wyoming Inc.

« Je suis ravi d'avoir été nommé à la tête du groupe OASIS. C'est une entreprise avec une empreinte européenne impressionnante, une équipe talentueuse et une réputation enviable en tant que leader de la gestion de l'information », a déclaré M. Aston. « J'ai été impressionné par la qualité de notre personnel et par la solidité de nos relations avec nos clients, qui constituent des bases solides sur lesquelles nous pourrons nous appuyer dans les années à venir. »

La nomination de M. Aston intervient à un moment où le groupe OASIS connaît une croissance impressionnante et où ses clients s'intéressent de plus en plus à ses solutions de gestion de l'information numérique.

Siegfried Heimgaertner, président du groupe OASIS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Eddie Aston en tant que nouveau directeur général. Eddie est un leader qui a fait ses preuves et qui a su obtenir des résultats positifs pour les membres de son équipe et ses clients, tout en créant une valeur significative pour ses actionnaires. Notre conseil d'administration est convaincu que l'expérience et l'expertise d'Eddie seront déterminantes pour mener le groupe OASIS vers sa prochaine phase de croissance ».

« J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier Andy Upton pour sa direction d'OASIS », a poursuivi M. Heimgaertner.

Aston succèdera à Andy Upton, qui assurait l'intérim depuis le départ de l'ancien PDG du groupe en juillet 2022. Andy reprendra ses fonctions de directeur des opérations.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des membres d'équipe très talentueux au sein de notre groupe, et je suis convaincu qu'avec la nomination d'Eddie, nous sommes bien positionnés pour continuer à exécuter nos plans de croissance », a déclaré Andy Upton, directeur des opérations d'OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

L'OASIS Group est le plus grand fournisseur privé de gestion de l'information en Europe. Il sécurise et gère plus de 120 millions d'articles munis de codes-barres, 230 To de données numériques, ce qui équivaut à 512 millions de documents, et numérise plus de 17 millions d'images par mois.?

Depuis sa création en 1999, l'OASIS Group n'a cessé de croître, employant aujourd'hui plus de 1 700 membres de l'équipe. Aujourd'hui, le groupe sert plus de 11 500 clients à partir de plus de 70 sites répartis dans six pays : Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Irlande du Nord, Pologne et République d'Irlande.?

Ensemble, ces sites fournissent des services d'information sécurisés, abordables et complets à des clients de divers secteurs industriels, notamment l'éducation, l'énergie, la finance, le gouvernement, les soins de santé, les services juridiques, l'industrie et la vente au détail.

L'OASIS Group est à l'avant-garde de la gestion de l'information et a remporté le prix Document Manager Software Product of the Year pendant quatre années consécutives (2019-2023) pour son système de gestion des documents et des enregistrements électroniques (EDRMS) « Omnidox ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2079689/Eddie_Aston.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2079664/OASIS_Group_Logo.jpg

18 mai 2023 à 10:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :