MONAT® poursuit son expansion en Europe et se lance en France





MONAT® GLOBAL UK Ltd (MONAT®), un distributeur multinational et vendeur social et direct de produits de beauté haut de gamme primés, a annoncé son expansion européenne en France. Après un lancement réussi en Europe en 2018, les philosophies, la réputation, l'éducation et l'innovation de la marque, associées à sa volonté de soutenir la création d'emplois et la sécurité des femmes, ont contribué à son remarquable succès.

MONAT® est une marque de beauté naturelle dans le domaine du vieillissement sain, lancée aux États-Unis en 2014, avec pour mission d'aider les gens du monde entier à profiter d'une vie belle, saine et épanouie grâce à des produits naturels exceptionnels ; des opportunités d'affaires amusantes et enrichissantes ; et une culture de la famille, de service et de gratitude. La gamme de produits innovants MONAT® inclut des soins capillaires et produits coiffants primés, des ventes record de produits de soin de la peau et des produits de bien-être convoités.

Selon Tamila Kerimova, vice-présidente principale et directrice générale de MONAT® Europe, « le succès de notre entreprise en Europe ont montré que la vente sociale est rapidement devenue un moyen privilégié non seulement pour acheter, mais aussi pour que les gens créent leur propre avenir financier. Il y a un réel mouvement dans la demande des consommateurs, en particulier avec la pandémie mondiale qui a déplacé l'économie de nombreux pays vers les entreprises de commerce électronique. Le succès de MONAT® est évident à travers les accomplissements de nos partenaires de marché créant leurs propres entreprises et forgeant leur propre destin, leur pouvoir de créer une conversation et d'inspirer un plus grand réseau afin d'agir et d'aider les autres, à leurs côtés. Nous encourageons nos partenaires de marché à s'impliquer et à faire entendre leur voix au sein de l'économie de la beauté, et ce, à l'échelle mondiale. Après un lancement réussi dans certains pays européens, nous savons que le moment est venu de nous développer en France et de nous appuyer sur le modèle économique de confiance en soi et de bien-être financier qui fait notre réputation. Nos recherches approfondies nous ont montré que la France a un fort potentiel pour à la fois adopter notre programme d'affaires et garantir une nouvelle expansion réussie. »

MONAT® sera initialement lancé en France en mai 2023 à travers une série de tournées et d'événements régionaux pour présenter le modèle commercial et les opportunités pour les partenaires de marché fondateurs. La dynamique de lancement se poursuivra tout au long du mois de juin, à temps pour le lancement en ligne de ses produits de beauté primés au cours des mois d'été.

Pour devenir un partenaire de marché MONAT® sur le nouveau territoire qu'est la France, rendez-vous sur www.monatglobal.com/fr

Instagram : @monat.franceofficial Facebook : MONAT France

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mai 2023 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :