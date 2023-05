AVIS AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE D'ERIC LA FLÈCHE AU CERCLE CANADIEN





METRO, 75 ans à nourrir la santé et le bien-être des communautés

MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - METRO convie les représentants des médias à la conférence d'Eric La Flèche, président et chef de la direction, au Cercle canadien le 25 mai prochain, dès midi.

M. La Flèche reviendra sur le parcours de l'entreprise qui célèbre cette année 75 ans d'histoire, et tout particulièrement sur l'acquisition du Groupe Jean Coutu en 2018 qui a fait de METRO un leader en alimentation et en pharmacie au Québec et en Ontario. Il partagera sa vision de l'entreprise, qui est axée sur la santé et le bien-être des communautés, et comment la complémentarité de ses réseaux lui permettra de lancer le programme de récompenses Moi, la plus grande coalition de fidélisation au Québec. Il s'entretiendra également sur les actions en cours pour la modernisation de sa chaîne d'approvisionnement.

METRO exploite ou approvisionne un réseau de quelque 975 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de quelque 645 pharmacies principalement sous les enseignes Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy et procure de l'emploi à 95 000 personnes.

Possibilités d'entrevue et de photos sur place

Quoi : Rendez-vous avec Eric La Flèche au Cercle canadien Qui : Eric La Flèche, président et chef de la direction, METRO Quand : Jeudi 25 mai 2023 11 h 45 12 h 13 h 13 h 45 Accueil des médias Service du repas Début de la conférence de Eric La Flèche Entrevues médias Où : Palais des congrès de Montréal 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

SOURCE METRO INC.

18 mai 2023 à 10:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :