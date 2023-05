LILYSILK intensifie ses efforts de développement durable avec le lancement de sa toute première collection de taies d'oreillers en soie biologique certifiée GOTS





NEW YORK, 18 mai 2023 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, a récemment intensifié ses efforts de longue date en matière de durabilité et de protection de l'environnement avec le lancement de sa toute première série de taies d'oreiller en soie certifiée Global Organic Textile Standard (GOTS), le 18 mai 2023.

Offrant la même sensation de brillance, de douceur et de fluidité que la soie conventionnelle, la collection de taies d'oreiller biologiques 22MM Terse certifiée GOTS de LILYSILK est fabriquée à partir de fibres de soie 100 % biologiques, ce qui la rend plus responsable sur le plan environnemental et social. Une coche au-dessus de la gamme d'entrée 19 mommes, la soie charmeuse de 22 mommes, offre une durabilité considérablement améliorée et est offerte en couleur ivoire, rosé et gris argenté et en trois tailles, standard, Queen et King, avec une fermeture de l'enveloppe exclusive sur le côté.

La norme Global Organic Textile Standard (GOTS), largement considérée comme la référence en matière de matériaux biologiques et de fabrication durable, vise à garantir le statut biologique des textiles tout au long du processus de production, de la récolte des matières premières jusqu'à l'étiquetage, en passant par une fabrication respectueuse de l'environnement et socialement responsable. Pour satisfaire aux normes GOTS, les textiles doivent contenir au moins 70 % de fibres biologiques, y compris des fibres végétales et capillaires d'origine animale brutes cultivées et élevées sans produits chimiques durs comme des organismes génétiquement modifiés, des herbicides ou des pesticides synthétiques.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré : « La durabilité et l'objectif zéro déchet ont toujours été au premier plan de notre vision, de nos objectifs et de notre action, et nous sommes heureux d'aller de l'avant avec le lancement de cette importante et essentielle collection de taies d'oreiller en soie certifiée GOTS. L'utilisation de matières organiques favorise la santé des sols, l'assainissement de l'eau et l'amélioration du bien-être des agriculteurs et des environnements d'emploi. LILYSILK continuera de sensibiliser la population à la consommation durable et à l'encourager à en faire davantage pour protéger notre planète. »

LILYSILK s'est toujours efforcé d'oeuvrer pour une planète plus durable. En 2022, LILYSILK a collaboré avec le programme de recyclage TerraCycle pour renforcer l'engagement zéro déchet et a également lancé le mouvement zéro déchet de LILYSILK pour augmenter la consommation verte.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. Nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, nous avons pris un engagement zéro déchet et nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et à jamais.

