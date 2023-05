Près de 4 millions de dollars pour la formation de 855 aides à domicile





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre des Journées nationales du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Joëlle Boutin, sont fières d'annoncer une aide financière de 3 931 763 $ visant à soutenir la formation de 855 aides à domicile au cours des deux prochaines années.

Répondre à la demande croissante

Cette formation, entièrement financée par le gouvernement, est offerte dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Elle permettra de former du personnel quant aux services d'assistance personnelle à domicile pour répondre à la demande croissante, qui concerne tant les citoyens que le réseau de la santé. Le projet permettra de s'assurer que, dans toutes les régions du Québec, les aides à domicile reçoivent la même formation et offrent des services de même qualité. Les personnes qui veulent s'inscrire peuvent se rendre au https://jaideadomicile.com.

Soutenir les Québécois dans le besoin

Rappelons que les entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont au nombre de 98 au Québec. Chaque année, ce sont 100 000 aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes ayant des limitations fonctionnelles qui bénéficient de leurs services.

Citations

« Dans toutes les régions du Québec, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile jouent un rôle crucial. Elles répondent aux besoins croissants d'une population vieillissante et plus vulnérable. Afin d'offrir des services à ces personnes qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui, le personnel doit être disponible et suffisamment qualifié. C'est pour cette raison que notre gouvernement choisit d'investir dans le développement des compétences de celles et ceux qui se dévouent chaque jour pour nos aînés. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile font un travail important auprès des aînés et je tiens à souligner leur implication dans toutes les régions du Québec. Elles permettent à des milliers d'aînés de rester à domicile plus longtemps. Notre gouvernement a élaboré avec ces entreprises un plan d'action historique, qui vise le renforcement du partenariat établi et l'amélioration de la concertation afin d'optimiser l'offre concernant les services d'assistance personnelle. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le soutien à domicile fait partie des secteurs stratégiques d'avenir liés à l'économie sociale. Avec le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025, on s'est donné les moyens de développer davantage ce secteur clé, qui répond aux besoins spécifiques du milieu et contribue de façon considérable au bien-être de nos communautés. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre

de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

« Nous saluons ce partenariat indispensable autorisant la poursuite de la formation des aides à domicile de notre réseau de coopération, qui permet aux personnes en perte d'autonomie de vivre chez elles le plus longtemps possible. Les aides à domicile contribuent à la réalisation de la mission de la centaine d'entreprises d'économie sociale en aide à domicile du Québec, qui offrent des services à plus de 100?000 personnes, dans toutes les régions du Québec. »

J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Faits saillants

L'aide financière est accordée

o par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Commission des partenaires du marché du travail, dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'oeuvre, volet Entreprises (2 746 408 $);



o par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 (1 185 355 $).

Le projet du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile vise la création de 115 cohortes en 24 mois. Le programme Formation adéquation des aides aux activités de la vie quotidienne du Québec 2023-2025 est dispensé par 20 formatrices du réseau.

