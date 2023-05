Stathera, l'innovateur des semiconducteurs sans usine, annonce un cycle de financement de série A de 15 millions USD





Stathera Inc., un chef de file des solutions de chronométrage basées sur les systèmes micro-électromécaniques (MEMS), annonce aujourd'hui avoir levé 15 millions USD dans le cadre d'un cycle de financement de série A. Le cycle a été codirigé par Deep Tech Venture Fund de BDC Capital et Celesta Capital, avec la participation d'investisseurs stratégiques tels que MediaTek, Seiko Epson et TXC.

« La mise à l'échelle technologique à l'aide d'architectures de chronométrage conventionnelles se trouvait dans une impasse au moment de synchroniser l'électronique de prochaine génération. La technologie de Stathera introduit une nouvelle approche pour l'intégration et la fabrication de dispositifs de chronométrage », déclare George Xereas, chef de la direction et cofondateur, Stathera. « Nous sommes ravis d'être la seule entreprise à disposer de la technologie de fréquence DualModeTM, qui a le potentiel de réarchitecturer l'ensemble du secteur du chronométrage électronique, qui pèse 9,4 milliards de dollars. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs de reconnaître et d'investir dans ce potentiel, ce qui nous permettra d'étoffer notre talentueuse équipe et de promouvoir la commercialisation. »

En tant que composante essentielle de sa stratégie de commercialisation, Stathera lance de nombreux partenariats stratégiques avec des leaders sectoriels qui aideront à la distribution mondiale de ses produits. Stathera a conclu un accord de collaboration commerciale avec le conglomérat sud-coréen Doosan. La société entretient également des partenariats avec MediaTek, leader de l'industrie des semiconducteurs, ainsi qu'avec TXC, leader du chronométrage à quartz.

« Les entreprises et les consommateurs en attendent aujourd'hui davantage. Il est clair que l'électronique de prochaine génération a grand besoin de solutions capables de répondre aux exigences croissantes de performance et de coût », déclare Nicholas Brathwaite, associé directeur et fondateur, Celesta Capital. « Nous sommes ravis de soutenir la fantastique équipe de Stathera alors qu'elle travaille à commercialiser à grande échelle sa technologie différenciée. »

« Nous sommes fiers de soutenir le montréalais Stathera et son équipe très talentueuse », ajoute Charles Lespérance, associé, Deep Tech Venture Fund, BDC Capital. « Avec d'autres investisseurs notables dans ce cycle, nous sommes convaincus que les solutions de chronométrage MEMS haute performance développées pour remplacer les oscillateurs à quartz leur permettront d'être à la pointe de l'innovation avec des produits qui permettront de nouvelles capacités dans des secteurs tels que l'IoT, l'informatique, l'automobile et les télécommunications. »

Stathera a l'intention d'utiliser le produit du financement de série A pour commercialiser pleinement sa gamme de produits de chronométrage MEMS DualModeTM GEN1, augmentant ainsi la capacité de production dans les mois à venir pour répondre à la demande attendue des clients. En parallèle, Stathera prévoit d'investir massivement dans l'avancement de sa technologie haute performance GEN2, qui apporte une amélioration d'un ordre de grandeur par rapport aux solutions de chronométrage MEMS actuelles.

Avec ce financement de série A, Charles Lespérance, associé chez BDC Capital, et Terry Gilton, associé chez Celesta Capital, rejoindront le conseil d'administration de Stathera.

À propos de Stathera

Stathera est une société de semiconducteurs sans usine qui se concentre sur la fourniture de solutions de chronométrage basées sur les MEMS. Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, notre équipe travaille actuellement à réarchitecturer le secteur traditionnel du chronométrage à base de quartz avec le déploiement de la technologie de fréquence DualModetm. Cette innovation révolutionnaire redéfinit le champ des possibles dans les applications de chronométrage et la synchronisation, et a le potentiel de transformer l'ensemble du secteur du chronométrage électronique qui pèse 9,4 milliards de dollars.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.stathera.com.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de la Banque de développement du Canada (BDC). Avec plus de six milliards de dollars sous sa gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique des entreprises les plus novatrices du pays. BDC Capital offre aux entreprises une gamme complète de capitaux, des investissements d'amorçage aux capitaux de croissance, en passant par les solutions de transition de propriété, soutenant ainsi les entrepreneurs canadiens qui ambitionnent de se démarquer sur la scène internationale. Rendez-vous sur bdc.ca/capital.

À propos de Celesta Capital

Celesta Capital est un leader du capital-risque dans le secteur de la deep tech qui tire parti des synergies entre les principaux centres d'innovation aux États-Unis, en Inde et en Israël pour créer des entreprises ayant un impact mondial. S'appuyant sur une expérience opérationnelle approfondie, l'équipe de Celesta a accompagné le développement d'entreprises pesant aujourd'hui plusieurs milliards de dollars, comme Intel, Cisco et Flex. La société a financé plus de 90 entreprises technologiques à travers le monde, couvrant de nombreuses applications matérielles et logicielles avancées. Plus d'informations sur http://celesta.vc.

