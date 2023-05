L'ACESI annonce le projet de formation infirmière du GRAC sur les soins d'avortement





OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet de formation infirmière visant à favoriser l'accès équitable aux services d'avortement.

Ce projet, qui a pour titre Fostering change in entry-to-practice education programs for nurses in Canada to increase equitable access to abortion services («?Promouvoir le changement dans les programmes de formation infirmière au Canada afin de favoriser un accès équitable aux services d'avortement?»), est une composante de l'initiative de la University of British Columbia intitulée The Contraception and Abortion Research Team (CART) Access Project : Advancing access to abortion for under-served populations through tools for healthcare professionals and people seeking care (« Projet d'accès du Groupe de recherche sur l'avortement et la contraception [GRAC] : favoriser l'accès à l'avortement pour les populations insuffisamment desservies grâce à des outils destinés aux professionnels de la santé et aux personnes en quête de soins »). Cette dernière a été financée par Santé Canada.

L'ACESI, en collaboration avec le GRAC, mettra au point, à l'intention des écoles canadiennes de sciences infirmières, des lignes directrices nationales en matière de formation sur les soins liés à l'avortement et en favorisera l'intégration au sein des programmes d'études en sciences infirmières.

«?L'ACESI s'engage à promouvoir l'accès à l'avortement pour les populations mal desservies grâce à des outils pédagogiques destinés aux professionnels de la santé, aux soins infirmiers, à la formation en sciences infirmières, et aux personnes à la recherche de soins?», affirme Cynthia Baker, la Directrice générale de l'ACESI. «?Notre association appuie depuis longtemps la progression des connaissances infirmières dans les domaines de la santé publique, dont la recherche sur la contraception et l'avortement. Il est urgent de consolider la place de l'avortement dans les programmes de formation infirmière, notamment dans les cours consacrés à la santé reproductive et à la santé publique. Les lignes directrices nationales en matière de formation infirmière sur les soins liés à l'avortement fourniront aux écoles de sciences infirmières des indications très utiles pour renforcer cet aspect des soins infirmiers dans leurs programmes d'études?».

Le GRAC est le fruit d'une collaboration nationale, interdisciplinaire et transversale visant à mener des recherches dans une perspective intersectorielle afin de favoriser l'accès équitable à des connaissances, des méthodes et des services de qualité en matière de planification familiale pour la population canadienne. Le GRAC, situé à la University of British Columbia, est dirigé par la Dre Wendy Norman, l'une des co-responsables du groupe. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez participer à ce projet, veuillez prendre contact avec Leah Watts, la coordonnatrice du projet au sein de l'ACESI, à [email protected].

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour la formation infirmière, la recherche et le scholarship et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

À propos de Santé Canada

Santé Canada est le ministère fédéral chargé d'aider la population canadienne à maintenir et à améliorer leur santé, tout en respectant les choix et les circonstances de chacun. Son objectif est de faire du Canada l'un des pays ayant la population la plus en santé au monde. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

18 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :