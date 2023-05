HOYA Vision Care Canada lance son programme de fidélité « Visionary Insiders » pour les fournisseurs de soins oculaires





Les avantages sont axés sur les qualités qui permettent aux cliniques de professionnels de la vue de rester indépendantes.

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le leader de technologie de lentilles ophtalmiques HOYA Vision Care a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son programme de fidélité très attendu « Visionary Insiders », conçu pour répondre et dépasser les besoins professionnels des fournisseurs de soins oculaires indépendants grâce à une base de connaissances mondiale et des outils, conseils et assistance pour les aider à gérer leur entreprise à leur manière - de manière indépendante.

Visionary Insiders est une communauté exclusive de visionnaires indépendants bénéficiant d'outils, d'avantages et de récompenses. Soutenus par trois niveaux de fidélité - Insider, Pro, et Elite - chacun permet aux professionnels de la vue d'accumuler des points à mesure que leur niveau de fidélité augmente. Des services à valeur ajoutée exclusifs sont également débloqués à chaque niveau. Les visionnaires de tous les niveaux reçoivent un tableau de bord personnalisé en temps réel qui montre les points accumulés et les opportunités pour en gagner davantage, ainsi qu'un accès unique (SSO) au HOYA Hub et au HOYA Learning Center. Aucun contrat n'est requis et le programme est offert gratuitement à tous les partenaires admissibles d'HOYA au Canada.

Visionary Insiders est structuré en fonction des niveaux de points pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la vue et de leurs patients :

Insider - Recevez des récompenses sur les produits HOYA éligibles et accédez à des modules de formation sur les produits et la technologie HOYA.

- Recevez des récompenses sur les produits HOYA éligibles et accédez à des modules de formation sur les produits et la technologie HOYA. Pro - Multiplicateurs de récompenses sur les produits HOYA éligibles, visites personnalisées du laboratoire, inscription dans l'ECP Locator, tarification préférentielle sur les services supplémentaires, et tous les avantages du niveau Insider et plus encore.

- Multiplicateurs de récompenses sur les produits HOYA éligibles, visites personnalisées du laboratoire, inscription dans l'ECP Locator, tarification préférentielle sur les services supplémentaires, et tous les avantages du niveau Insider et plus encore. Elite - Multiplicateurs de récompenses supplémentaires sur les produits HOYA éligibles, extension multi-paires, consultation pour la clinique de contrôle myopique, et tous les avantages des niveaux Insider et Pro et plus encore.

« Je suis ravi d'annoncer l'arrivée de notre programme de récompenses. Nous avons créé un programme que nos précieux clients HOYA apprécieront », a déclaré Steven Haifawi, président de HOYA Vision Care Canada. « Notre concept est simple : nous soutenons nos clients pour développer leur entreprise avec des produits de haute qualité pour leurs patients. Nous visons à être un excellent partenaire commercial afin qu'ils aient le choix et la flexibilité de faire ce qui est le mieux pour leur clientèle. »

Les fournisseurs de soins oculaires souhaitant s'inscrire dès aujourd'hui à Visionary Insiders peuvent cliquer ici ou parler à leur responsable de territoire HOYA local. Pour en savoir plus, visitez HOYA Canada en ligne (en anglais et en français).

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial passionné de l'innovation en technologie optique. En tant que fabricant de lentilles de haute qualité et performantes, HOYA vise continuellement à apporter les meilleures solutions possibles de soins de la vision aux professionnels de la vue et à leurs patients du monde entier. La société fournit des lentilles dans 110 pays avec un réseau de plus de 17 000 employés et 43 laboratoires à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.hoyavision.com.

