Samsung Electro-Mechanics développe le MLCC doté de la plus grande capacité au monde pour les véhicules électriques





SÉOUL, Corée du Sud, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 16 mai, la société Samsung Electro-Mechanics a annoncé être parvenue à développer le MLCC haute pression doté de la plus grande capacité du secteur pour les véhicules électriques. En outre, la société a déjà commencé à se positionner sur le marché en élargissant sa gamme de composants électroniques automobiles haut de gamme.

Ces nouveaux MLCC présentent les mêmes caractéristiques que ceux de la classe 250 V, avec 33 nF (nanofarad) et un faible taux de changement de capacité en fonction de la température et de la classe 100 V, avec 10 µF (microfarad) pour 125 ?. Il s'agit des MLCC haute pression dotés de la plus grande capacité dans la même classe de tension.

Ces produits sont utilisés dans les systèmes électriques et les phares LED, qui sont des éléments clés des véhicules électriques.

* Farad (symbole : F) : unité de la capacité électrique.

Les véhicules électriques fonctionnent grâce à des systèmes de batteries haute tension tels que les systèmes de gestion des batteries (BMS) et les chargeurs embarqués (OBC).

Les MLCC utilisés dans les véhicules électriques doivent être capables de supporter les tensions de sortie élevées transmises par la batterie pour une charge et une alimentation ultrarapides.

En outre, comme le nombre de composants électroniques utilisés dans les véhicules électriques augmente, les semi-conducteurs doivent présenter des caractéristiques compatibles avec la haute capacité afin de bénéficier d'un fonctionnement stable.

Le produit 33 nF de la classe 250 V possède la capacité la plus élevée de l'industrie au même niveau de tension. Auparavant, la capacité la plus élevée des produits de la classe 250 V était de 22 nF.

Ce produit améliorera la stabilité de la batterie en éliminant le bruit de hautes fréquences à l'intérieur du module de la batterie tout en ayant les caractéristiques de durabilité nécessaire pour supporter des tensions élevées.

De plus, le produit de classe 100 V - 10 µF est utilisé dans les phares LED des véhicules électriques et sa capacité électrique a été doublée par rapport au produit précédent.

Les semi-conducteurs utilisés dans les phares LED consomment beaucoup d'énergie. Il est donc essentiel de disposer de MLCC de grande capacité capables de stocker une grande quantité d'énergie et de la fournir aux semi-conducteurs de manière rapide et stable, tout en étant résistant face à la tension élevée.

En général, les MLCC peinent à satisfaire à la fois les caractéristiques de tension et de capacité électrique. La conception de diélectriques plus épais pour augmenter les capacités électriques réduit le nombre d'électrodes internes qui peuvent être empilées, ce qui rend difficile l'augmentation de la capacité.

Samsung Electro-Mechanics a réussi à créer un produit possédant une capacité élevée en transformant les diélectriques en poudre nanométrique pour en faire la matière première.

L'entreprise a également expliqué que sa méthode exclusive de revêtement de surface minimise l'agglomération entre les poudres, ce qui permet un fonctionnement stable à des tensions élevées.

Par ailleurs, les nouveaux MLCC sont conformes à la norme AEC-Q200, une norme pour évaluer la fiabilité des composants électroniques automobiles. Ainsi, ils peuvent être utilisés dans d'autres types d'applications comme pour l'ADAS, la carrosserie, le châssis et l'infodivertissement dans les véhicules.

Chang Duckhyun, PDG de Samsung Electro-Mechanics, a déclaré que Samsung Electro-Mechanics avait réussi à créer une gamme complète de MLCC pour l'automobile en développant des produits pour véhicules électriques, et que la société allait développer et fabriquer elle-même les matières premières de base pour les MLCC afin d'améliorer la compétitivité technologique et d'accroître sa part de marché dans le secteur des MLCC pour appareils électroniques en internalisant les installations et en renforçant la capacité de production.

