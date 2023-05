Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Marc-André Gauthier comme juge de la Cour du Québec.

M. Marc-André Gauthier détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2003. Il pratiquait en droit criminel et pénal depuis le début de sa carrière. Il a notamment été directeur des bureaux d'aide juridique de Saint-Hyacinthe et de Sorel en plus d'avoir été directeur par intérim de la section droit criminel et droit de la jeunesse du Bureau de Longueuil. Depuis janvier 2023, il exerçait de nouveau sa profession au sein du bureau de Saint-Hyacinthe. M. Gauthier occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Saint-Hyacinthe.

