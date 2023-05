RBC iShares lance le FNB d'obligations américaines à escompte RBC et une version en dollars américains du FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC





TORONTO, le 18 mai 2023 /CNW/ - RBC iShares a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de fonds négocié en bourse (« FNB ») par le lancement du FNB d'obligations américaines à escompte RBC (TSX: RUDB) (TSX: RUDB.U), du FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) (TSX: RDBH) et d'une version en dollars américains du FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC (TSX: RUDC.U). Ces nouveaux FNB sont gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») et devraient faire leur entrée à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

FNB d'obligations américaines à escompte RBC et FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert)

Le FNB d'obligations américaines à escompte RBC et le FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) visent tous deux à donner aux conseillers et aux investisseurs canadiens accès à un portefeuille diversifié principalement composé d'obligations à court terme émises par le gouvernement des États-Unis et des sociétés américaines et étrangères qui se négocient en deçà du cours moyen des obligations américaines à court terme au moment de l'achat. De plus, le FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) est couvert contre les fluctuations du taux de change USD-CAD.

Chaque FNB vise à offrir un rendement à l'échéance après impôt plus attrayant que les autres solutions de titres américains à revenu fixe de qualité en offrant des rendements composés de gains en capital et de revenus d'intérêts. Les fonds bénéficient de la vaste expérience de RBC GMA Inc. En gestion active de portefeuilles de titres à revenu fixe.

Nom du fonds Symbole boursier Frais de gestion FNB d'obligations américaines à escompte RBC RUDB 0,25 % FNB d'obligations américaines à escompte RBC (parts USD) RUDB.U 0,25 % FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) RDBH 0,25 %

« Depuis son lancement en 2019, le FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC fait partie de nos solutions de FNB les plus prisées, son objectif de placement unique et son potentiel de rendement à l'échéance après impôt le rendant très populaire auprès des conseillers et des investisseurs canadiens, explique Mark Neill, chef, FNB RBC, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Ces nouvelles solutions d'obligations américaines à escompte, qui tireront parti de l'expertise de l'équipe Titres américains à revenu fixe, RBC GMA, permettront à nos clients d'accroître la diversification géographique de leurs portefeuilles de titres à revenu fixe. »

FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC (parts USD)

RBC iShares a également lancé une version en dollars américains du FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC. Elle permet aux conseillers et aux investisseurs canadiens d'acheter des parts de ce fonds et d'en recevoir des distributions en dollars américains.

Nom du fonds Symbole boursier Frais de gestion FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC (parts USD) RUDC.U 0,64 %

RBC iShares vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement en mettant à leur disposition des moyens d'élaborer des portefeuilles efficaces et de prendre leur avenir financier en main. Elle s'engage à offrir une expérience FNB vraiment unique et à générer des résultats positifs pour ses clients.

Pour en savoir plus sur RBC iShares, veuillez visiter le site https://www.rbcishares.com.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe des sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 525 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock a pour mandat d'assurer le bien-être financier du plus grand nombre. À titre de fiduciaire des investisseurs et de fournisseur de technologies financières de premier plan, nous aidons des millions de personnes à accumuler de l'épargne qui leur servira tout au long de leur vie en facilitant les placements et en réduisant les coûts. Pour obtenir un complément d'information sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com/corporate.

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 1 300 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 3,07 billions de dollars US d'actifs sous gestion au 31 mars 2023, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock.

