CyberCatch donne un exemple de la façon dont sa solution basée sur l'IA aide ses clients à se conformer aux exigences de cybersécurité en deux semaines ou moins, par rapport à trois mois ou plus comme c'est le cas habituellement

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 18 mai 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse de donner un exemple de la façon dont ses clients se conforment aux exigences de cybersécurité en deux semaines ou moins, plutôt qu'en trois mois ou plus comme c'est le cas habituellement.

Source Nutraceutical, Inc. (SNI) fournit des services de conformité réglementaire, de recherche clinique et d'essais cliniques personnalisés aux entreprises des secteurs des produits de santé naturels, des produits pharmaceutiques et de l'alimentation qui mènent des recherches cliniques qui permettent de sauver des vies afin d'appuyer l'avancement des soins de santé au Canada et dans le monde. L'entreprise est établie à Winnipeg (Manitoba), au Canada.

À titre de mesure proactive, SNI s'est inscrite à CyberCatch afin d'améliorer sa gestion des cyberrisques et d'assurer le respect intégral de la norme nationale de cybersécurité du Canada, CAN/CIOSC 104.

« Nous sommes très satisfaits de la solution de conformité à la cybersécurité de CyberCatch axée sur l'intelligence artificielle et de la façon dont, en deux semaines, nous avons pu assurer le respect intégral des exigences en deux semaines, au lieu de prendre des mois et des mois, ce qui entraîne des coûts excessifs. Lorsqu'associée aux officiers principaux spécialistes de la sécurité de l'information virtuelle, l'habilitation de l'IA est une solution d'atténuation continue des cyberrisques très efficace et efficiente. Nous en sommes extrêmement heureux », a déclaré David Gudmundson, dirigeant principal des finances, SNI.

« CyberCatch est honorée d'avoir été choisie par SNI comme partenaire de cybersécurité. SNI est un exemple de la façon dont nous aidons nos clients à passer au niveau supérieur de la gestion des cyberrisques, avec précision et efficacité. Notre solution complète axée sur l'intelligence artificielle permet d'atténuer les cyberrisques de façon continue et aide nos clients non seulement à assurer la conformité, mais aussi à prendre une longueur d'avance par rapport aux cybermenaces qui augmentent rapidement », a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en oeuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

