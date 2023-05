MOGAS Industries, Inc. fête ses 50 ans





MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) fêtera son 50e anniversaire avec une célébration commémorative le jeudi 18 mai 2023. L'entreprise a officiellement commencé le 17 mai 1973 à 20h20.

MOGAS a acquis une réputation mondiale comme principal fabricant de services intensifs pour les applications industrielles les plus exigeantes dans les secteurs de l'énergie, des mines, du raffinage, de la pétrochimie/chimie, du pétrole et du gaz et des applications spécialisées. Ses principales unités commerciales incluent Severe Service Valves, Systems & Consulting (modules), Surface Technologies (revêtements), Service & Reliability.

Louis Mogas a créé Mogas Machine Works en 1973 avec 16 employés travaillant sous 19 000 pi² d'ateliers de fabrication répartis sur plusieurs demi-hectares. Aujourd'hui, la société privée MOGAS Industries emploie plus de 325 personnes dans six pays. Son siège social basé à Houston dispose désormais d'une capacité de fabrication de 100 000 pi² s'étendant sur 15 demi-hectares. Les améliorations apportées à son campus, telles que des bureaux d'entreprise de « classe A », une installation de revêtement de pointe, un parc boisé de 3 demi-hectares et de nombreuses mises à niveau des installations témoignent du succès de MOGAS, non seulement en tant que fabricant de grande envergure, mais aussi parce que la société reste fidèle à sa philosophie d'entreprise originale consistant à faire passer les gens avant les profits.

Une part importante des ventes de MOGAS se fait à l'international, avec des centres de vente et d'entretien en Chine, en Australie, au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Inde. Avec des représentants et des techniciens dans plus de 40 pays, MOGAS est connu pour son partenariat avec ses clients visant à relever les défis sans cesse croissants des applications à service intensif.

À l'occasion du 50e anniversaire de l'entreprise, Matt Mogas, PDG/COO de MOGAS, déclare : « Je me sens incroyablement chanceux d'avoir travaillé avec tant de formidables employés, représentants et clients ces 33 dernières années. Ils ont eu un impact significatif sur MOGAS Industries ainsi que sur moi personnellement. Je me sens honoré de suivre les traces des grands hommes qui m'ont précédé chez MOGAS, en particulier Sam Furman, Tommy Bright, Cary Lorenz et bien sûr mon père, Louis Mogas, le grand architecte, maître et créateur de notre culture, nos croyances et notre vision. »

Servir la communauté est ancré dans la culture de MOGAS. La société consacre des ressources importantes à de nombreuses causes louables et soutient avec enthousiasme le solide esprit de bénévolat de ses employés. Les contributions caritatives à des organisations incluent : Ronald McDonald House, MS150, Camp for All, The Periwinkle Foundation et des partenariats commerciaux avec des écoles élémentaires et primaires locales. La société soutient également des initiatives privées d'intérêt public axées sur la qualité de vie.

L'ensemble de l'organisation MOGAS est fière de cette grande réussite.

Pour plus d'informations, veuillez contacter MOGAS Industries au 281.449.0291 ou par e-mail : [email protected]

À propos de MOGAS Industries, Inc.

MOGAS Industries Inc. est la société de technologie de services intensifs la plus fiable qui soit, fournissant des services de renommée mondiale et les meilleurs services intensifs, des produits spécifiques à des applications pour des applications critiques dans les industries de l'énergie, des mines, du pétrole et du gaz, du raffinage, de la chimie/pétrochimie et les industries spécialisées.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mai 2023 à 07:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :