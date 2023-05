/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'inauguration du pavillon d'enseignement de la médecine à Lévis dans la région de la Chaudière-Appalaches/





QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Éducation et député de Lévis, Bernard Drainville, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, procédera à l'inauguration du pavillon d'enseignement de la médecine à Lévis, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Il sera accompagné de Cathia Bergeron, Vice-rectrice aux études, aux affaires internationales et responsable de la Santé de l'Université Laval, François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski et du président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard.

DATE : Le jeudi 18 mai 2023

HEURE : 11 h

LIEU : Lévis *

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Consignes pour participer à l'événement

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement. Les représentants des médias devront présenter leur carte de presse. La conférence de presse sera diffusée sur la page Facebook du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Accréditation obligatoire

Pour participer à cet événement médiatique, les journalistes (caméraman et photographes inclus) doivent obligatoirement s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse courriel : mé[email protected]

Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de participation pourront assister à la conférence de presse

Avis : Prenez note que le port du masque n'est pas nécessaire dans les locaux du Pavillon d'enseignement car il est séparé de l'édifice de l'hôpital par une passerelle. Par contre, au moment où les représentants des médias circulent par l'hôpital, le port du masque est requis.

