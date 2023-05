Real Canadian Superstore élargit son offre de produits pour la maison en y ajoutant des gros appareils électroménagers





Dans le cadre d'un nouveau programme pilote entre Centre canadien d'électroménagers et Real Canadian Superstore, les clients de Milton peuvent maintenant acheter de gros électroménagers tout en accumulant et en échangeant des points PC Optimum

BRAMPTON, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Real Canadian Superstore (RCSS) a annoncé un nouveau projet pilote qui permet aux clients d'obtenir plus facilement et avec plus de récompenses tout ce dont ils ont besoin pour leur maison et leur cuisine, qu'il s'agisse des aliments qu'ils préparent ou des appareils électroménagers qu'ils utilisent. RCSS, qui se veut déjà une destination de choix pour les produits de première nécessité, s'associe au Centre canadien d'électroménagers (CAS) en proposant un modèle de magasin intégré à Milton offrant des gros appareils électroménagers.

Le magasin pilote, situé au 820 Main Street East, à Milton, en Ontario, offre un choix de plus d'une douzaine de grandes marques, dont LG, Kitchen Aid, Samsung, Bosch et Frigidaire, ainsi qu'un accès à la majorité du vaste catalogue en ligne de CAS. D'une superficie de 1 900 pieds carrés, le kiosque offrira la même qualité de service que celle à laquelle les clients s'attendent de la part de CAS, mais avec l'avantage supplémentaire de pouvoir accumuler ou échanger des points PC Optimum sur les achats de gros électroménagers.

« Nos équipes en magasin sont fières des services et des produits qu'elles offrent afin d'aider les clients à réellement épargner, a déclaré Jonathan Carroll, vice-président principal, Exploitation - RCSS. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de travailler avec CAS pour donner à nos clients plus de ce qu'ils veulent, avec une entreprise qui partage notre engagement envers le choix, la valeur et la qualité. »

« CAS est très enthousiaste à l'idée de travailler avec une marque aussi emblématique au Canada, a déclaré Ari Klein, chef de la direction et fondateur, Centre canadien d'électroménagers. Offrir notre expérience de magasinage d'électroménagers signature aux consommateurs des magasins Real Canadian Superstore, en plus de l'occasion de profiter du programme PC Optimum, représente une solution gagnante pour tous. »

Plus tard dans l'année, il est prévu d'étendre le projet pilote à un petit nombre d'autres points de vente RCSS à travers le pays. Les kiosques seront dotés d'experts en électroménager CAS et offriront les mêmes services, conditions et modalités que les magasins CAS autonomes.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada. Les magasins Real Canadian Superstore sont une division de Loblaw.

À propos du Centre canadien d'électroménagers (CAS)

Fondé en 2008, CAS est devenu un précurseur de la vente au détail d'électroménagers modernes. Notre modèle est unique, car nous avons toujours mis l'accent sur le soutien et les conseils personnalisés et réfléchis d'un spécialiste en électroménagers. Que ce soit en ligne ou en magasin, les clients de CAS reçoivent des conseils avisés, un service d'experts et des électroménagers de qualité à des prix exceptionnels. Notre objectif est d'offrir à chaque client la certitude qu'il a fait le bon choix d'acheter chez nous.

18 mai 2023 à 06:30

