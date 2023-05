FOO FIGHTERS, TIËSTO ET AVA MAX SERONT LES TÊTES D'AFFICHE DES YASALAM AFTER-RACE CONCERTS AVEC DE NOUVELLES EXPÉRIENCES DISPONIBLES POUR LE #ABUDHABIGP 2023





ABU DHABI, EAU, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ethara a annoncé que FOO FIGHTERS, Tiësto et Ava Max seront les têtes d'affiche des Yasalam After-Race Concerts (concerts après la course de Yasalam) cette année lors du week-end #AbuDhabiGP à l'Etihad Park en novembre.

L'annonce des premiers concerts qui se produiront cette année aux Yasalam After-Race Concerts intervient après le lancement officiel d'Ethara, qui a vu la fusion en une seule entité des deux géants de l'événementiel et du divertissement que sont Abu Dhabi Motorsports Management et Flash Entertainment.

Lorsque les FOO FIGHTERS monteront sur scène à l'Etihad Park, ce sera la toute première fois que le groupe récompensé 15 fois aux Grammy Awards se produira aux Émirats arabes unis.

À la veille de la sortie de son 11e album très attendu, But Here We Are (sorti le 2 juin), le groupe continue de s'aventurer sur de nouveaux territoires, avec l'intention de se produire pour la première fois aux Émirats arabes unis le 26 novembre 2023.

En tant qu'icône de la musique de renommée mondiale certifiée platine par RIAA, Tiësto lancera le week-end #AbuDhabiGP avec style le jeudi 23 novembre. Le DJ de renommée internationale a connu un succès mondial avec plus de 36 millions d'albums vendus et une base de fans sur les médias sociaux dépassant les 30 millions de followers dans le monde.

Depuis le début de son ascension fulgurante avec son premier succès « Sweet But Psycho », Ava Max a sculpté sa propre voie dans la culture pop mondiale. Après la sortie récente de son deuxième album intégral, Diamonds & Dancefloors en 2022, l'énergique star continue de conquérir de nouveaux territoires alors qu'elle se prépare à faire sa première apparition au Moyen-Orient lors de la soirée d'ouverture du week-end du #AbuDhabiGP.

Saif Rashid Al Noaimi, PDG d'Ethara, a déclaré : « C'est un privilège d'annoncer nos premiers artistes pour les Yasalam After-Race Concerts de cette année et nous avons hâte d'accueillir les légendes du rock & roll FOO FIGHTERS, l'icône internationale Tiësto et la puissance pop Ava Max à Yas Island en novembre pour célébrer la 15e édition du week-end du GP d'Abu Dhabi. »

« Comme notre nouveau nom le suggère, Ethara est déterminé à offrir des expériences palpitantes à nos fans et à créer des moments mémorables qui comptent. En plus de la programmation des concerts après la course de Yasalam prévue cette année, c'est un plaisir d'annoncer nos nouvelles expériences pour le GP d'Abu Dhabi, avec de nouveaux billets disponibles pour profiter du week-end de course 2023. »

Les nouveaux ajouts permettront aux spectateurs de la course de profiter de l'action depuis des endroits uniques, y compris une perspective VIP au virage 2 après un départ rapide de la course au Deck at Two, qui propose des marques culinaires mondiales, Hakkasan, Nobu et Milos. Vous pouvez également profiter de l'ambiance de fête à l'intérieur d'un chalet de luxe au Hill Top Clubhouse, où les fans suivent les voitures qui se dirigent vers l'emblématique North Hairpin tout en dégustant quelques-uns des meilleurs plats de la région proposés par The Maine.

D'autres choix incluent la nouvelle tribune West Straight, qui permet de suivre l'action au bout de la plus longue ligne droite du circuit Yas Marina, alors que les voitures se disputent la ligne d'arrivée dans les virages 6 et 7, et les organisateurs confirment que ces nouvelles expériences sont désormais en vente.

L'expérience des visiteurs pour les détenteurs de billets pour le #AbuDhabiGP s'est également développée. En plus de Yas All In, qui donne aux détenteurs de billets un accès gratuit à l'un des parcs à thème de l'île de Yas pendant 7 jours, notamment le Sea World Abu Dhabi qui ouvrira bientôt ses portes, les fans auront par ailleurs un accès gratuit au Louvre Abu Dhabi et à Qasr Al Watan Abu Dhabi, ce qui offrira aux visiteurs encore plus de choses à faire durant la semaine de la course.

Avec d'autres annonces passionnantes à venir, les fans peuvent réserver leur place pour le plus grand événement sportif et de divertissement de la région à l'adresse suivante : www.abudhabigp.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2079227/F1_season_finale.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2079228/Etihad_Park_Abu_Dhabi.jpg

18 mai 2023 à 06:25

