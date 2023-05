Tirer un trait sur la peur de la panne pour les VE : l'avenir de la mobilité neutre en carbone illimitée. La semaine prochaine Electreon fera la démonstration de sa technologie de route électrique qui permettra à un véhicule électrique de rouler jusqu'à 100 heures





BEIT YANAI, Israël, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Electreon (TASE: ELWS), a annoncé aujourd'hui être prêt à démontrer publiquement ce qu'Oren Ezer, PDG et cofondateur d'Electreon, décrit comme « Le potentiel illimité de la technologie de route électrique sans fil (Dynamic Wireless EV Charging). »

Dans moins d'une semaine (à compter du 21 mai 2023), l'équipe d'Electreon présentera sa technologie de route électrique sans fil révolutionnaire dans l'industrie en rechargeant un TOYOTA RAV4-PHEV sur la route électrique sans fil de démonstration de l'entreprise, pour rouler jusqu'à 100 heures. Pour cette première mondiale, sur une période de cinq jours (du 21 au 25 mai 2023), la batterie compacte et légère de 18 kWh du VE hybride ne sera jamais épuisée (complètement déchargée) et parcourra entre 1 000 et 1 500 km sur une période de cinq jours. Electreon a choisi ce véhicule hybride pour montrer comment n'importe quel véhicule électrique, même avec une batterie de taille minimale, peut bénéficier d'une autonomie étendue, voire illimitée, avec recharge sans fil. La piste de démonstration de l'entreprise mesure un peu plus de 200 mètres de longueur et environ 25 % de la voie est électrifiée. Pour 1 000 km, la technologie de recharge sans fil des véhicules électriques permettra d'avoir une batterie 13 fois plus performante que les limites actuelles du monde réel pour les véhicules hybrides, et pour 1 500 km, la batterie sera 20 fois plus performante.[1]



Bien que les conducteurs changent tout au long de la semaine, le véhicule n'aura pas besoin de s'arrêter pour le temps de recharge habituel pendant la période de cinq jours. Le mercredi 24 mai, l'équipe d'Electreon accueillera des clients, des partenaires, des fournisseurs, des investisseurs, des industriels, des universitaires, et des dirigeants politiques à son siège pour vivre un événement historique. Le rallye sera retransmis en direct pour celles et ceux qui souhaitent le regarder.

D'après M. Ezer : « L'industrie, les milieux politiques et le public appuient davantage les technologies de recharge des VE sans fil depuis l'ouverture des portes d'Electreon en 2013. Nous avons été témoins de l'enthousiasme de l'industrie pour notre technologie de VE sans fil qui est devenu un soutien indéfectible. Nous le voyons dorénavant éclore en déclarations d'engagement pour la progression de la recharge sans fil dans les projets commerciaux sur les routes publiques du monde entier. Aujourd'hui, nous participons à une douzaine de projets dans cinq pays avec plus de 60 partenaires mondiaux, notamment des partenaires automobiles de premier plan. C'est le point de bascule », affirme Oren Ezer, PDG et cofondateur d'Electreon. « Pas plus tard que ce mois-ci, nous avons lancé la première navette publique qui se recharge en Allemagne (dynamiquement). Ici, nous démontrons également le véritable potentiel de la route de recharge des VE sans fil. »

L'entreprise n'est pas étrangère aux projecteurs, elle qui a été sélectionnée pour figurer dans plusieurs documentaires, notamment celui de 15 minutes de Bloomberg, How Electric Roads Could Power the Future (Comment les routes électriques peuvent alimenter le futur), et en 2021, sa technologie a été nommée par TIME Magazine comme l'une de ses inventions convoitées de l'année. Depuis que la société a ouvert ses portes en Israël en 2018, M. Ezer a annoncé une série de partenariats et d'investissements dans la catégorie automobile et de l'industrie qui démontrent le grand intérêt pour cette technologie.

[1] L'autonomie d'une batterie de 18 kWh dans des conditions de conduite réelles serait d'environ 75 km.

