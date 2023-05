EZVIZ lance sa première caméra 4G panoramique et inclinable sur batterie pour remédier aux limites de réseau et d'alimentation pour la sécurité en extérieur, rendant la protection plus mobile et flexible





Connectée au réseau cellulaire et alimentée par batterie avec charge solaire disponible, la caméra EB8 4G présente des caractéristiques robustes et des performances fiables pour pratiquement tous les espaces extérieurs

HOOFDDORP, Pays-Bas, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial de l'innovation en matière de sécurité domestique intelligente, a mis à jour sa gamme de caméras de sécurité avec sa première caméra extérieure 4G panoramique, inclinable et sur batterie ; l'EB8 4G. Répondant efficacement au problème de longue date du manque de puissance ou de connectivité Wi-Fi dans les espaces ouverts, cette dernière innovation intègre les réseaux cellulaires 4G à une grande batterie rechargeable, ce qui la rend 100 % sans fil. L'installation et le fonctionnement sont rapides et faciles. La caméra EB8 est idéale pour les résidences secondaires, les chantiers de construction, les véhicules de camping, et autres. La caméra est dotée de fonctions utiles telles que la détection intelligente des mouvements humains, la vidéo 2K, la vision nocturne en couleur et une fonction de défense active, afin de maximiser la tranquillité d'esprit.

L'EB8 4G est conçue pour offrir une vision à distance et une sécurité accrue là où le Wi-Fi ou les sources d'alimentation ne sont pas accessibles. Il suffit d'insérer une carte SIM 4G dans la caméra et d'utiliser l'application mobile EZVIZ pour que la caméra fournisse des flux vidéo à 360 degrés en résolution 2K, enregistre des clips de détection et envoie des alertes de mouvement humain sur le téléphone de l'utilisateur, à tout moment et en tout lieu. Grâce à son réseau 4G, les utilisateurs n'ont plus besoin d'utiliser le Wi-Fi partagé dans un espace public et leur caméra est sécurisée en privé sur un réseau 4G.

Conçue pour être utilisée en plein air, l'EB8 4G est équipée d'une grande batterie de 10 400 mAh et est compatible avec le panneau solaire d'EZVIZ pour fonctionner à l'énergie verte. Prête à résister aux conditions météorologiques difficiles, la caméra EB8 4G permet aux utilisateurs de ne pas avoir à s'en soucier après sa mise en place. Si elle est installée dans la nature, les utilisateurs pourront utiliser l'outil de localisation GPS de l'application EZVIZ pour la retrouver.

Les fonctions supplémentaires comprennent :

1. Détection intelligente des mouvements humains avec suivi automatique

2. Retour aux angles prédéfinis en un seul clic

3. Défense active avec sirène et lumière stroboscopique

4. Prise en charge d'une carte microSD jusqu'à 512 Go

« Pour les propriétaires qui vivent hors réseau ou sur une vaste propriété, le maintien d'une connectivité Wi-Fi continue peut s'avérer difficile. L'EB8 4G apporte une solution de sécurité fiable pour n'importe quel endroit », explique Candice Tu, responsable produit. « Elle convient aux personnes qui recherchent une seule caméra pour garder un oeil 24 heures sur 24 sur n'importe quel espace extérieur ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2070450/EZVIZ_s_new_EB8_4G.jpg

18 mai 2023 à 04:00

