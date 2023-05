Clarity AI : 44 % des investisseurs professionnels utilisent désormais des capacités d'analyse ou des données sur le développement durable provenant de plusieurs prestataires de services





44 % des investisseurs professionnels utilisent désormais des capacités d'analyse ou des données sur le développement durable provenant de plusieurs prestataires de services, ce qui suggère que les acteurs du marché recherchent un plus grand nombre de solutions de meilleure qualité lorsqu'il s'agit d'analyser la durabilité de leurs portefeuilles, selon une nouvelle enquête réalisée par Clarity AI.

Clarity AI, la principale plateforme technologique en matière de développement durable, a mené une étude de marché auprès de plus de 160 investisseurs professionnels, notamment des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de patrimoine et des propriétaires d'actifs en Europe et en Amérique du Nord, afin de mieux comprendre les priorités et les préférences des investisseurs en matière d'investissement dans le domaine du développement durable.

Les résultats de l'enquête ont montré que plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que les investissements qui rendront le monde plus durable sont indispensables pour leurs clients ou leurs parties prenantes. 44 % de cette même cohorte achètent actuellement des capacités analytiques ou des données sur le développement durable auprès de plus d'un prestataire de services.

En outre, 81 % des personnes interrogées sont prêtes à changer de prestataire de données ou d'analyses sur le développement durable. L'accès à des données de meilleure qualité (35 %) ou le choix d'une solution plus facile à intégrer dans leur flux de travail existant (14 %) sont les deux principales raisons invoquées pour changer de prestataire.

Ces résultats mettent en évidence la demande croissante pour des informations de haute qualité et de capacités analytiques concernant les investissements durables, car les investisseurs professionnels reconnaissent l'importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de l'impact et du net zéro dans la prise de décision en matière d'investissement. Alors que les investisseurs adoptent la prochaine vague de perturbations technologiques, les solutions qui peuvent être facilement intégrées dans les processus d'investissement existants seront prioritaires.

Chris Ciompi, directeur marketing de Clarity AI, a commenté les résultats de l'enquête : « Nous sommes ravis de constater que plus de 60 % des investisseurs professionnels considèrent désormais les investissements durables comme une nécessité pour leurs clients ou leurs parties prenantes. Le fait que 44 % d'entre eux achètent actuellement des capacités d'analyse ou des données sur le développement durable auprès de plus d'un prestataire de services et que 81 % du marché est prêt à changer de prestataire démontre qu'il existe non seulement une demande significative, mais aussi que les acteurs du marché recherchent plus et mieux en matière de données et d'analyses sur le développement durable. »

Lorsqu'on leur a demandé s'ils ne pouvaient travailler qu'avec un seul prestataire de services d'analyse ou de données sur le développement durable, lequel serait-il, les répondants ont le plus souvent choisi Clarity AI. Clarity AI a été choisie par 31 % des répondants, les plus grands prestataires historiques étant les deux options suivantes les plus citées, avec 30 % et 15 %.

Clarity AI est une plateforme technologique de développement durable qui utilise l'apprentissage machine et le big data pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, organisations et consommateurs. Les capacités de Clarity AI sont un outil essentiel pour l'analyse du développement durable de bout en bout liée à l'investissement, à la recherche d'entreprise, à l'analyse comparative, au commerce électronique grand public et aux rapports réglementaires. En mai 2023, la plateforme de Clarity AI aura analysé plus de 70 000 entreprises, 390 000 fonds, 198 pays et 199 gouvernements locaux, ce qui représente une plus grande ampleur que tout autre acteur du marché. Clarity AI remplit sa mission d'impact sociétal sur les marchés en s'assurant que ses capacités sont directement intégrées dans les flux de travail des clients grâce à des intégrations avec des partenaires tels que BlackRock - Aladdin, Refinitiv - une entreprise LSEG, BNP Manaos, CACEIS, et Simcorp. En outre, les informations de Clarity AI sur le développement durable touchent plus de 150 millions de consommateurs parmi plus de 400 000 commerçants présents sur la plateforme Klarna. Clarity AI possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de billions d'actifs et comprend des sociétés comme Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington et BNP Paribas.

