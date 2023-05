GOAT Games obtient une licence mondiale de jeu mobile pour la franchise à succès Dungeon Hunter de Gameloft





Les mercenaires et les chasseurs de primes reprendront bientôt du service lors du retour du jeu de rôle d'action d'exploration de donjons plus tard cette année

HONG KONG, le 18 mai 2023 /CNW/ - La société de développement et d'édition de jeux mobiles GOAT Games annonce qu'elle a obtenu sa licence pour développer et publier la prochaine version mobile de la célèbre franchise Dungeon Hunter de Gameloft, dont la sortie est prévue pour la fin de 2023.

Le prochain jeu Dungeon Hunter restera fidèle à ce qui a fait le succès de la franchise pendant près de 14 ans, c'est-à-dire abattre d'innombrables ennemis, achever différentes quêtes grâce à une combinaison de compétences et d'esprit, et gagner un énorme butin tout en ramenant la paix au royaume. En s'appuyant sur ces piliers clés, les joueurs ont accès à une immersion de niveau supérieur, en partie grâce à des éléments visuels améliorés offrant des scènes de bataille spectaculaires, des effets spéciaux et des actions dans le jeu. Les joueurs seront en mesure de personnaliser et de fabriquer le bon équipement pour la tâche à accomplir, d'affronter des amis dans des arènes en coop ou de montrer à ces mêmes « amis » leurs habiletés de combat dans différents modes joueur contre joueur bourrés d'action. De nouvelles fonctions seront ajoutées peu après le lancement afin d'améliorer l'expérience Dungeon Hunter et d'offrir aux joueurs de nombreuses surprises.

« Des millions d'amateurs de Dungeon Hunter, moi y compris, rêvent à ce jour depuis le lancement de Dungeon Hunter 5 en 2015 », a expliqué Machine Ma, vice-présidente de GOAT Games. « Nous sommes déterminés à créer un jeu qui non seulement plaira aux amateurs de Dungeon Hunter, mais qui offre également une expérience de jeu de rôle unique en son genre qui mobilisera les joueurs et renouvellera leur enthousiasme au cours des prochaines années! »

« Dungeon Hunter est l'une de nos séries les plus anciennes, et nous sommes ravis de travailler avec GOAT Games pour créer le prochain jeu intégré », a déclaré Guilherme Lachaut, chef des ventes à Gameloft. "Grâce à une série déjà impressionnante de jeux comme Dragon Storm Fantasy, nous sommes convaincus que l'entreprise sera en mesure de produire une expérience Dungeon Hunter que les amateurs de la série adoreront."

La série originale Dungeon Hunter, qui a été lancée en octobre 2009, est devenue l'une des franchises de jeu de rôle d'action les plus populaires jamais réalisées sur les appareils mobiles, générant plus de 120 millions de téléchargements dans le monde. La combinaison de graphiques époustouflants, de récits immersifs et de scénarios captivants, le tout dans un sombre univers de fantaisie, fait en sorte que les joueurs demeurent fidèles à cette série mythique depuis de nombreuses années.

