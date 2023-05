L'événement du Women's Entrepreneurship Accelerator lors de la 67e session de la Commission de la condition de la femme lance un appel pour des écosystèmes d'innovation numérique inclusifs





En s'appuyant sur le thème de la Commission de la condition de la femme (CSW67) de cette année sur l'innovation et la technologie dans une perspective sexospécifique, l'événement du Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) en marge de la CSW, organisé au siège de MetLife à New York, a réuni un groupe d'experts de haut niveau. De hauts représentants des agences partenaires du WEA, des représentants du secteur privé et de la société civile ont discuté des moyens de construire un écosystème plus sensible au genre pour les entrepreneures afin qu'elles puissent participer et être compétitives dans l'économie numérique. Les intervenants ont identifié le WEA comme une solution multipartite essentielle pour remédier aux goulets d'étranglement à l'entrepreneuriat féminin.

Abordant le rôle de l'innovation et de la technologie d'un point de vue sexospécifique pour la première fois depuis sa création, l'ensemble de conclusions adoptées par les États membres à la CSW67 fournit des orientations sur les meilleures pratiques aux parties prenantes, y compris les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Ces orientations visent à promouvoir la participation pleine et égale et le leadership des femmes et des filles dans la conception et le déploiement des technologies numériques et des processus d'innovation.

Les panélistes se sont concentrés sur :

l'importance cruciale de l' entrepreneuriat féminin en tant que moteur essentiel de l'innovation pour relever les défis sociétaux, et

pour relever les défis sociétaux, et la contribution des entrepreneures à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

Les obstacles rencontrés par les entrepreneures dans le développement de leur entreprise et la commercialisation de leurs produits et services ont également été mis en évidence, notamment :

un manque d'accès au capital, des normes sociales inégales, une connectivité insuffisante et des contraintes de temps et de compétences, qui entravent leur capacité à rivaliser sur le marché numérique.

La numérisation en tant que catalyseur essentiel pour les entrepreneures et le rôle des technologies numériques dans le soutien aux entreprises de femmes pendant la pandémie ont été soulignés, ainsi que les retombées de la pandémie sur la participation des femmes au marché du travail et sur les droits des femmes en général.

L'importance de créer un écosystème solide permettant aux entrepreneures d'être compétitives et de développer leur activité a été au coeur de la discussion. Des panélistes représentant différents secteurs de l'écosystème ont souligné que le WEA est une plateforme clé en main qui s'efforce de s'attaquer aux obstacles à l'entrepreneuriat féminin grâce au partenariat du secteur privé et de six agences onusiennes.

L'événement du WEA a également offert l'occasion d'annoncer les lauréats du Digital Innovation Challenge du WEA.

Initiative du WEA menée par l'UIT en collaboration avec Mary Kay, le Challenge a pour objectif de créer un contexte favorable pour les entrepreneures en s'attaquant aux obstacles à l'entrepreneuriat féminin, y compris la fracture numérique entre les sexes, en faisant écho au thème de la CSW67 de cette année sur l'innovation et la technologie dans une perspective sexospécifique.

Lancé en décembre 2022 au siège mondial de l'Union internationale des télécommunications à Genève, le WEA Digital Innovation Challenge a reçu 250 soumissions d'entreprises de 54 pays appartenant à des femmes ou avec un minimum d'une fondatrice, proposant une solution numérique unique visant à générer des avantages socio-économiques dans leurs communautés. Conformément à l'Alliance pour l'innovation et l'entrepreneuriat pour le numérique de l'UIT, l'objectif du Challenge est de montrer à quoi ressemble un écosystème émergent d'innovateurs numériques et de créer un contexte propice à la participation des femmes entrepreneures à l'économie numérique.

Les dix lauréats du Challenge ont été invités à faire leur présentation de deux minutes en direct devant un jury d'experts lors de l'événement de la CSW, composé d'investisseurs et de représentants intersectoriels qui ont chacun fourni leurs perspectives uniques.

Membres du grand jury :

Dan Seymour , directeur des partenariats stratégiques, ONU Femmes ;

, directeur des partenariats stratégiques, ONU Femmes ; Deborah Gibbins, responsable de l'exploitation, Mary Kay Inc. ;

responsable de l'exploitation, Mary Kay Inc. ; Harry O'Mealia, CEO et président, 1919 Investment Counsel ;

CEO et président, 1919 Investment Counsel ; Julia Pimsleur, fondatrice, Million Dollar Women Network ;

fondatrice, Million Dollar Women Network ; Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, responsable principale, Garanti BBVA ;

SME Banking Entrepreneurship Banking, responsable principale, Garanti BBVA ; Tess Mateo , Sustainability ESG Impact Investor, déléguée américaine du W20 au G20 ;

, Sustainability ESG Impact Investor, déléguée américaine du W20 au G20 ; Ursula Wynhoven, représentante auprès des Nations Unies à New York pour l'Union internationale des télécommunications.

Les dix lauréats auront accès au Programme d'accélération du défi de l'innovation numérique au cours des prochains mois, où ils recevront une formation sur le renforcement des capacités et un bootcamp virtuel pour aider à affiner leurs plans d'affaires, ainsi qu'un mentorat spécialisé et l'accès à un réseau d'acteurs du changement. Par la suite, les lauréats participeront au prestigieux Global Innovation Forum de l'UIT plus tard cette année et se joindront à une communauté de pratique pour explorer les moyens de surmonter la fracture de l'innovation numérique et de relever les défis mondiaux.

Des mentions spéciales ont été décernées à trois entreprises recevant un soutien consultatif de 1919 Investment Counsel. En première place et le récipiendaire de dix heures de services de consultation, Tiny Totos est une entreprise sociale kényane travaillant pour assurer la qualité de la garde d'enfants. En fournissant des formations, l'accès au capital, un réseau et une plateforme technologique, Tiny Totos contribue à la mise en place de centres de garde d'enfants afin d'améliorer la disponibilité et la qualité des services de garde d'enfants dans le pays.

Recevant chacun cinq heures de services consultatifs, les deux finalistes, Health Innovation Exchange (HIEx) et Gwiji for Women Gig Workers, abordent également les principaux défis sociétaux. HIEx identifie les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé et met en relation les innovateurs avec les principaux acteurs de l'écosystème de la santé, principalement en Afrique et en Asie, pour fournir des solutions pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité. Gwiji for Women Gig Workers est une startup technologique qui s'attaque aux obstacles à la participation des femmes à faible revenu au marché du travail au Kenya. La startup identifie, évalue, forme et responsabilise les femmes issues de milieux socio-économiques inférieurs en tant qu'agents de nettoyage en les connectant à des clients potentiels par le biais d'une application mobile.

Le WEA Digital Innovation Challenge s'est déroulé dans un contexte économique en rapide évolution qui a vu l'essor des technologies numériques et la croissance d'une économie numérique. Reconnaissant le potentiel de l'accélération numérique pour perpétuer les inégalités, le défi a été l'occasion de discuter de la numérisation en tant qu'obstacle au statut économique des femmes.

La table ronde de haut niveau a réuni les représentants intersectoriels suivants :

Bienvenue : Cindy Pace , VP, responsable mondiale de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, MetLife

Remarques liminaires : Anita Bhatia , sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe, coordination, partenariats, ressources et durabilité, ONU Femmes Ulrika Modéer , sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du Bureau des relations extérieures et du plaidoyer, PNUD

Remarques d'introduction : Deborah Gibbins , responsable de l'exploitation, Mary Kay Inc.

Conférencière principale : Virginia Littlejohn , coresponsable de la délégation américaine de Femmes20 (W20) dans les pays du G20 ; coordonnatrice mondiale, Women Entrepreneurs Act Initiative (WE Act) du W20 ; conseillère, Women7 (W7) pour les pays du G7, et équipe de co-coordination pour l'autonomisation des femmes, la participation significative et le leadership ; Forbes Women 50 over 50 (Investment)

Intervenante : Sonia Jorge , fondatrice et directrice exécutive, Global Digital Inclusion Partnership (GDIP)

Remarques finales : Cosmas Luckyson Zavazava , directeur du Bureau du développement des télécommunications, UIT



Les panélistes ci-dessus ont parlé de l'importance de l'entrepreneuriat féminin en tant que catalyseur essentiel des Objectifs de développement durable et de la nécessité de créer un écosystème plus sensible au genre pour les entrepreneures afin qu'elles puissent être compétitives et développer leurs activités dans l'économie numérique.

« Les entrepreneures sont confrontées à des obstacles qui retardent la croissance de leur entreprise, comme le manque de capitaux et les normes sociales, ou encore les contraintes de temps et de compétences. L'entrepreneuriat peut être une force puissante pour relever les défis sociétaux. Cependant, l'entrepreneuriat et les avantages qu'il peut générer restent dominés par les hommes. En développant un écosystème plus axé sur l'égalité entre les hommes et les femmes pour les startups et en remettant en question les modèles commerciaux actuels, nous pouvons supprimer les obstacles auxquels sont confrontées les entrepreneures afin qu'elles puissent réussir et atteindre leur plein potentiel. »

Cindy Pace, VP, responsable mondiale de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, MetLife

« 200 millions de femmes en Inde ont reçu de l'argent pendant la pandémie grâce à la numérisation, via leur téléphone portable et un système national d'identification. Cependant, deux ans après la pandémie, les femmes continuent de faire face à d'énormes obstacles pour accéder au capital-risque et donc innover. Nous savons que moins de 5 % du capital-risque va aux entreprises détenues par des femmes et tant que cet écosystème de financement ne changera pas, rien ne changera vraiment dans la vie des femmes entrepreneures. »

Anita Bhatia, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe, coordination, partenariats, ressources et durabilité, ONU Femmes

« Nous avons vu plus de 600 millions de personnes utiliser internet pour la première fois au cours des deux dernières années, mais 2,7 milliards de personnes sont toujours hors ligne, dont la majorité sont des femmes. Les femmes sont également 25 % moins susceptibles que les hommes de savoir comment utiliser les technologies, les privant ainsi des opportunités de base pour tirer parti des technologies afin de prospérer. En plus de cela, les entreprises détenues par des femmes représentent 30 % des entreprises enregistrées dans le monde, mais seulement 10 % d'entre elles ont accès au capital nécessaire à leur croissance. Nous devons également rappeler qu'une législation de base doit être en place pour que le numérique profite aux femmes, ce qui signifie que les droits des femmes doivent être renforcés en parallèle. »

Ulrika Modéer, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du Bureau des relations extérieures et du plaidoyer, PNUD

« Nous devons inverser la tendance actuelle des innovations aveugles aux questions de genre et corriger l'écart numérique existant entre les sexes dans l'accès aux technologies et dans l'éducation et les compétences numériques. Le moment est venu de veiller à ce que les femmes ne soient pas laissées pour compte. Il s'agit d'une tâche trop grande pour une seule entreprise ou un seul secteur. Compte tenu de l'ampleur du défi, nous avons besoin d'un plus grand nombre de partenaires intersectoriels pour unir nos efforts et créer les conditions propices à l'innovation, à la concurrence et à l'épanouissement des femmes entrepreneures. Avec le Women's Entrepreneurship Accelerator, nous disposons d'une plateforme clé en main pour façonner un marché et une société numériques plus égaux et inclusifs. »

Deborah Gibbins, responsable de l'exploitation, Mary Kay Inc.

« La recherche a montré qu'il existe un préjugé de genre inhérent qui empêche les femmes entrepreneures d'accéder à des ressources écosystémiques telles que les finances et les marchés, tandis qu'une faible collaboration entre les gouvernements et le secteur privé au sein des écosystèmes empêche l'entrepreneuriat féminin d'accéder aux piliers de l'écosystème. En conséquence, de nombreuses femmes entrepreneures ont tendance à se débrouiller seules. Les politiques et les cadres de partenariat qui adoptent une approche plus holistique et synergique, comme le Women's Entrepreneurship Accelerator, sont essentiels pour libérer tout le potentiel de l'entrepreneuriat féminin. L'élargissement du partenariat WEA peut contribuer à faire avancer encore plus les choses. »

Virginia Littlejohn, coresponsable de la délégation américaine de Femmes20 (W20) dans les pays du G20 ; coordonnatrice mondiale, Women Entrepreneurs Act Initiative (WE Act) du W20 ; conseillère, Women7 (W7) pour les pays du G7, et équipe de co-coordination pour l'autonomisation des femmes, la participation significative et le leadership ; Forbes Women 50 over 50 (Investment)

« Au cours de la dernière décennie, environ un billion USD ont été perdus parce que nous n'avons pas inclus les femmes dans l'activité économique numérique. En inversant la vapeur, nous pourrions générer plus de 525 milliards USD en comblant cet écart, ce qui signifie que les gouvernements pourraient gagner 525 milliards USD supplémentaires au cours des cinq prochaines années s'ils incluaient les femmes comme agents économiques actifs. En outre, pour combler l'écart de connectivité universelle significative d'ici 2030, nous n'aurions besoin que de 430 milliards USD. Pour mettre tout cela en perspective, c'est la somme que le monde dépense chaque année en sodas ! Cela est fondamental pour mettre les femmes en ligne, pour créer des opportunités pour l'entrepreneuriat et pour créer des opportunités de participation, de création, d'innovation et d'engagement avec les services et produits numériques. »

Sonia Jorge, fondatrice et directrice exécutive, stratégie et partenariats, Global Digital Inclusion Partnership

« Les solutions présentées tout au long du défi changent incontestablement la donne. Des innovations inclusives et équitables nous aideront à naviguer dans un nouveau monde numérique de plus en plus volatil, incertain, complexe et ambigu. Les écosystèmes d'innovation numérique souffrent toujours d'un fossé important entre les sexes qui touche tout le monde. Des écosystèmes d'innovation numérique plus ouverts à l'égalité entre les genres sont nécessaires pour renforcer les économies et les sociétés dans le monde entier et contribuer à la protection contre les crises socio-économiques que nous avons connues. »

Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du Bureau du développement des télécommunications, UIT

Un enregistrement de l'événement est disponible ici et un enregistrement du Digital Innovation Challenge du WEA est disponible ici.

À propos du Women's Entrepreneurship Accelerator

Créé à l'occasion de la 74e Assemblée générale de l'ONU, le Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) est un partenariat axé sur l'entrepreneuriat des femmes et réunissant plusieurs parties prenantes. Il rassemble six agences onusiennes : l'Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce international (ITC), l'Union internationale des télécommunications (UIT), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), ONU Femmes, ainsi que Mary Kay Inc., et s'est donné pour mission de soutenir 5 millions d'entrepreneures d'ici 2030.

L'objectif de cette initiative consiste à maximiser l'impact de l'entrepreneuriat féminin sur le développement afin d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), en créant un écosystème favorable aux entrepreneures du monde entier. L'accélérateur illustre le pouvoir de transformation d'un multipartenariat d'une ampleur unique permettant d'exploiter le vaste potentiel des entrepreneures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur we-accelerate. Suivez-nous sur Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

