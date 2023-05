Cérémonie de l'Ordre de Montréal - La mairesse de Montréal remet la plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal aux récipiendaires





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a remis la plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal à des personnalités émérites qui contribuent de façon exceptionnelle au rayonnement de la métropole.

« C'est avec bonheur et fierté que nous honorons aujourd'hui, à l'occasion du 381e anniversaire de la fondation de Montréal, les récipiendaires de l'Ordre de Montréal 2023, qui ont contribué à bâtir et à faire évoluer notre ville. Il s'agit d'une occasion unique de célébrer l'apport exceptionnel de ces personnes qui, chacunes à leur manière, marquent la vie de leurs concitoyennes et concitoyens, façonnent l'identité de notre ville et contribuent à la faire rayonner, ici et ailleurs. La force de notre métropole repose sur l'implication, la détermination et l'innovation de gens qui, comme les 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal, oeuvrent au quotidien à l'enrichissement du bien commun. Je félicite chaleureusement chaque récipiendaire de l'Ordre de Montréal 2023 et je salue leur engagement envers notre belle métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les récipiendaires de l'Ordre de Montréal 2023

Voici les récipiendaires qui ont été honorés, ainsi que leur grade respectif. La biographie de chaque personne apparaît en annexe.

Le titre de commandeure, le grade le plus élevé de l'Ordre, est remis à Farah Alibay, Louise Arbour et Kim Yaroshevskaya. Le titre d'officière ou d'officier est remis à Madeleine Careau, Mandeep Roshi Chadha, Claude Gagnon, Linda Gauthier, Danièle Sauvageau et Roland Smith. Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier est attribué à Carl-Éric Aubin, Bertrand Cesvet, René Dallaire, Jean Pierre Desrosiers, Marie-Josée Hébert, Marie Houzeau, Sophie Labrecque et Jeannot Painchaud.

Par ailleurs, l'Ordre de Montréal a aussi été remis à deux récipiendaires de 2022 qui n'avaient pu assister à la cérémonie l'an dernier, soit Aïcha Guendafa, chevalière, et Frantz Voltaire, chevalier.

À propos de l'Ordre de Montréal

À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et en complément aux symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, en 1938, l'Ordre de Montréal a été créé au titre de la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Cette distinction honorifique vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

l'éminence de leur contribution au développement de la ville;

la notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et concitoyens;

ou la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Un appel public de candidatures à l'Ordre a été effectué du 1er septembre au 31 octobre 2022. Les dossiers de candidatures reçus ont été examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat.

Le conseil consultatif de l'Ordre est formé des membres suivants : les coprésidents, Isabelle Hudon et Bernard Voyer; et les membres oeuvrant dans divers domaines : Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

Nouvelle période de mise en candidature

Par ailleurs, Montréal annonce qu'à compter de juin 2023, le dépôt des candidatures pour l'Ordre de Montréal sera possible toute l'année, plutôt qu'à une période à date fixe. La date limite pour le dépôt d'une candidature demeurera le 31 octobre pour la remise de l'année suivante.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre .

ANNEXE

COMMANDEURE-COMMANDEUR 2023

Farah Alibay, commandeure

Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie aérospatial et aérothermique de la Cambridge University, docteure en génie aérospatial du Massachusetts Institute of Technology, Farah Alibay rejoignait en 2014 le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. C'est sa participation à la mission aérospatiale au cours de laquelle le rover Persévérance s'est posé sur la planète Mars qui l'a fait connaître du grand public en 2021. Jeune femme queer et fille d'immigrants, Farah Alibay se démarque par son authenticité et sa remarquable générosité. Femme d'exception dans un monde scientifique majoritairement composé d'hommes, outre son impact sur la jeunesse en faveur de la science, elle représente un inspirant modèle féminin pour les générations présentes et futures et, pour la Ville de Montréal, une incomparable ambassadrice.

Louise Arbour, commandeure

Première coprésidente de l'Ordre de Montréal (2016-2020). Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Montréal, la vie professionnelle de Louise Arbour est intimement associée à la défense des droits de la personne et des libertés civiles. Professeur de droit à Osgoode Hall Law School, procureure en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, juge à la Cour suprême du Canada, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les migrations, elle est à l'origine d'une évolution sans précédent de l'ordre juridique international. Le rayonnement de la métropole lui est redevable des fonctions prestigieuses qu'elle a occupées au cours de son éminente carrière, toute entière vouée au service de la justice.

Kim Yaroshevskaya, commandeure

Grâce à Fanfreluche, son personnage légendaire, Kim Yaroshevskaya a nourri l'imaginaire de milliers d'enfants québécois rivés devant le téléviseur familial à leur retour de l'école. Sa manière unique de partager son univers singulier a été déterminante dans la stimulation de la créativité de nombre d'entre eux. Ces enfants ont grandi et certains sont devenus artistes et continuent de nourrir la scène culturelle grâce à la fantaisie et à la liberté d'expression qu'elle leur a admirablement insufflées. De par ses autres rôles au théâtre et au cinéma et notamment comme auteure et enseignante, Kim Yaroshevskaya a su transmettre sa passion du jeu scénique et de l'écriture contribuant ainsi à la formation de nombreux auteurs dramatiques.

OFFICIÈRE-OFFICIER 2023

Madeleine Careau, officière

À la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal depuis plus de 20 ans, Madeleine Careau a suivi, au fil des cinq dernières décennies, un parcours professionnel aussi brillant que rempli. Modèle de ténacité et de dynamisme, celle qui a propulsé l'ensemble musical vers de plus hauts sommets a contribué à plusieurs réalisations marquantes, dont la création de l'ADISQ et de la Maison symphonique ainsi que la mise sur pied de la Fondation de l'OSM. Madeleine Careau est assurément l'une des femmes ayant le plus contribué à l'épanouissement de la scène culturelle montréalaise et à son rayonnement dans le monde.

Mandeep Roshi Chadha, officière

Montréalaise sikhe d'origine indienne, cofondatrice de la Fondation de la famille Chadha, entrepreneure, bénévole vivement impliquée, Mandeep Roshi Chadha apporte à la vie culturelle montréalaise un indéfectible soutien depuis plus de 25 ans. En sa qualité d'experte et de promotrice, tant de l'art sikh que de l'art canadien, ses initiatives ont eu localement un impact déterminant tout comme à l'extérieur du pays. En font montre les trésors artistiques inuits présentés au National Museum de New Delhi et son engagement en faveur de la création d'une collection permanente d'art sikh au Musée des Beaux-Arts de Montréal. La métropole peut s'enorgueillir de compter Mandeep Roshi Chadha parmi ses citoyennes les plus éminentes.

Claude Gagnon, officier

Président de BMO Groupe financier, l'engagement de Claude Gagnon dans la communauté est un facteur distinctif de son leadership professionnel et cela à plus d'un titre. Parmi les institutions culturelles, organisations de jeunesse ou associations d'affaires dans lesquelles il s'est impliqué, mentionnons entre autres Montréal International, CIRANO, la Fondation Ressources-Jeunesse, la Fondation Dr Julien, Vision 2020 de Sport Québec, le Groupe de travail sur la littératie financière ou encore la Société canadienne de la sclérose en plaques. Claude Gagnon compte également parmi les forces vives de la mobilisation citoyenne Je vois Montréal, un mouvement qui avait pour mission de susciter confiance et fierté envers la métropole et insuffler un nouvel élan à son économie.

Linda Gauthier, officière

Cofondatrice du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIQ, Linda Gauthier mène un combat sans relâche non seulement contre la discrimination fondée sur le handicap, mais également contre les autres systèmes d'oppression que sont le racisme, le sexisme et particulièrement le capacitisme. Sa participation à titre de membre du comité consultatif de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), de l'Office des Transports du Canada (OTC), du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale et de la Table de concertation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) témoigne de sa préoccupation à l'endroit de l'intersectionnalité. Linda Gauthier est un exemple de pugnacité et de volonté en faveur d'une société plus inclusive et plus digne, la société montréalaise au premier chef.

Danièle Sauvageau, officière

C'est la passion, l'instinct et le leadership de Danièle Sauvageau qui ont conduit le Canada vers une victoire historique aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 en y obtenant sa première médaille d'or en hockey féminin. L'engouement actuel pour le hockey féminin lui est redevable en grande partie. Les autres faits d'armes de Danièle Sauvageau depuis plus de quarante ans en tant que grande pionnière du sport, notamment du sport féminin, sont nombreux. Que ce soit la naissance du Conseil du sport de Montréal ou plus particulièrement la création du Centre de haute performance 21.02 à Verdun, ces deux réalisations figurent parmi ses plus grands legs qui contribuent à la reconnaissance de Montréal comme métropole sportive de premier plan tant localement qu'au point de vue international.

Roland Smith, officier

Ardent défenseur du 7e art, Roland Smith a oeuvré inlassablement depuis plus d'un demi-siècle au développement d'une culture cinématographique propre à Montréal. Son incomparable ténacité a permis à plusieurs générations de cinéphiles de se nourrir d'un cinéma de répertoire en version originale qui, sans lui, serait demeuré inaccessible. Encore à ce jour, il est à l'affût des meilleures oeuvres du cinéma mondial propre à satisfaire une cinéphilie montréalaise unique en Amérique du Nord, cinéphilie qui lui est redevable de son existence même. La passion et le dévouement de Roland Smith lui valent à juste titre de figurer parmi les grands de notre cinéma.

CHEVALIÈRE-CHEVALIER 2023

Carl-Éric Aubin, chevalier

Sommité mondiale en génie biomédical, professeur titulaire à Polytechnique Montréal et chercheur au CHU Sainte-Justine, Carl-Éric Aubin est reconnu pour ses nombreuses réalisations en biomécanique de la colonne vertébrale. En apportant des solutions technologiques qui répondent à des besoins concrets, ses travaux de recherche ont des impacts directs sur les traitements des personnes avec des déformations de la colonne vertébrale, notamment des enfants. Il est aussi reconnu pour son leadership et son influence sur la dynamique des écosystèmes d'innovation en technologies médicales avec l'Institut TransMedTech qu'il a mis sur pied. L'impact de ses initiatives, aussi bien à l'échelle nationale que sur le plan international, contribue à positionner la métropole comme leader dans le secteur des sciences de la vie.

Bertrand Cesvet, chevalier

Bertrand Cesvet a mis à contribution son humanisme et son intelligence à l'essor de Sid Lee, une des plus grandes organisations créatives nées à Montréal. Avec ses 900 artisans oeuvrant dans ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe, c'est l'inventivité montréalaise qu'il fait briller. Conscient de l'importance de créer des ponts entre l'entrepreneuriat de la métropole et le reste du monde, il ne s'en est pas tenu là, comme en témoigne sa participation à la création de C2 Montréal. Perçue comme la conférence la plus avant-gardiste du genre, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable d'envergure mondiale. Bertrand Cesvet s'est en quelque sorte fait l'ambassadeur du pouvoir d'attraction de Montréal auprès de la classe créative.

René Dallaire, chevalier

Bien que victime d'un accident à un jeune âge, René Dallaire a connu un brillant parcours professionnel, doublé d'une volonté inébranlable de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. La fondation de l'Association québécoise de voile adaptée est certes un de ses fleurons parmi les plus remarquables, dont les activités profitent aujourd'hui à plus de 250 personnes. De même en est-il de son rôle de cofondateur de cet autre organisme à but non lucratif que constitue la Société Logique, organisation-chef de file au Québec d'un design universel promouvant l'amélioration d'aménagements universellement accessibles pouvant profiter à l'ensemble de la population et dont Montréal en est le siège social.

Jean Pierre Desrosiers, chevalier

Outre une brillante carrière dans le monde de la finance au sein de cabinets prestigieux, Jean Pierre Desrosiers contribue depuis plus de quarante ans à la vie culturelle montréalaise en tissant de multiples ponts entre les arts et le milieu des affaires. On lui doit la capacité magistrale à amener les entreprises à se doter d'un volet philanthropique fiable et, ce faisant, de se rapprocher de l'ensemble de la collectivité. Son action inlassable est d'autant plus remarquable qu'elle vise à façonner une relève, de sorte que de jeunes professionnels développent leurs capacités à s'engager dans le devenir culturel de la métropole. À ce titre, Jean Pierre est reconnu en tant que figure indissociable d'un financement pérenne des institutions culturelles de la métropole, ses artistes et artisans.

Marie-Josée Hébert, chevalière

Experte reconnue mondialement en néphrologie et en transplantation du rein, le nom de Marie-Josée Hébert est étroitement associé à une recherche innovante, comme en fait foi le Programme de recherche en don et en transplantation du Canada réunissant pas moins de 300 chercheurs et dont elle a été cofondatrice. Vice-rectrice à l'Université de Montréal, elle est en outre une pionnière du leadership montréalais en intelligence artificielle. Réunissant experts, décideurs publics, citoyens, acteurs de l'industrie, organisations de la société civile et ordres professionnels, les initiatives de Marie-Josée Hébert ont abouti en 2018 en la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, internationalement considérée comme l'une des chartes les plus inclusives et les plus complètes en ce domaine.

Marie Houzeau, chevalière

Au coeur du Montréal communautaire, Marie Houzeau fait figure d'une force tranquille et généreuse vers qui les organismes partenaires, les élu(e)s, les universitaires et les médias se tournent pour bénéficier de son expertise et de ses prises de position éclairées. Grâce à un leadership visionnaire s'échelonnant sur plus de vingt ans, elle a oeuvré à la croissance et au renouvellement du GRIS-Montréal en misant sur le développement d'alliances et d'actions communes autour d'objectifs partagés. Sous son impulsion, cet organisme dédié à une meilleure compréhension de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres est devenu une référence hautement respectée tant de la part des milieux montréalais qu'à l'échelle nationale et internationale.

Sophie Labrecque, chevalière

Présidente-directrice générale de fondations pendant 30 ans, enseignante, Sophie Labrecque se distingue comme une entrepreneure sociale engagée. Démontrer l'importance de la littératie aura ponctué tout son parcours. Peu de personnes peuvent prétendre avoir eu un impact sur plus d'un million d'enfants, leurs parents et les donateurs de livres neufs. C'est le cas de Sophie Labrecque avec La Lecture en cadeau, qui célèbre son 25e anniversaire. Parmi ses accomplissements, ce projet de promotion de la lecture et la croissance de la Fondation pour l'alphabétisation constituent d'éclatantes réalisations. Son leadership avant-gardiste a su rallier d'importants partenaires d'ici et à l'international. En plus d'avoir changé la vie de milliers d'enfants, c'est Montréal et tout le Québec qui en sont grandis par cet apport exceptionnel au rayonnement de l'alphabétisation.

Jeannot Painchaud, chevalier

Figure marquante du développement du cirque contemporain, président et chef de la création du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud a largement contribué au positionnement de Montréal comme capitale internationale des arts du cirque. Diplômé de l'École nationale de Cirque, cet artiste doté d'un grand esprit entrepreneurial co-fonde Cirque Éloize en 1993. Depuis, il contribue au rayonnement de milliers d'artistes et artisans québécois, ici et à l'international. En 2010, alors président d'En Piste - un regroupement de compagnies circassiennes québécoises - il participe à la création du festival de cirque de Montréal, maintenant connu sous le nom MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Éminent ambassadeur culturel pour Montréal, la vision et les réussites de Jeannot Painchaud concourent à la vitalité artistique de la ville et au rayonnement des standards artistiques de haut niveau qui l'animent.

Par ailleurs, l'Ordre de Montréal a aussi été remis à deux récipiendaires de 2022 qui n'avaient pu assister à la cérémonie l'an dernier, soit :

Aïcha Guendafa, chevalière

Aïcha Guendafa est l'image vibrante d'implication sociale en réponse aux besoins des nouveaux arrivants et à leur intégration socioprofessionnelle. Sous sa direction, le Centre d'Accueil et de Référence sociale et économique pour immigrants de St-Laurent est devenu l'un des plus importants organismes de services pour les personnes immigrantes de la grande région métropolitaine. Son dévouement et son leadership rassembleur ont permis à cet organisme de s'imposer dans le paysage montréalais comme un acteur majeur du vivre-ensemble en adaptant les services au vécu des personnes immigrantes et à la société d'accueil. Elle est aussi membre fondateur de plusieurs organismes communautaires montréalais.

Frantz Voltaire, chevalier

Intellectuel engagé, figure marquante de la communauté haïtienne montréalaise, auteur, chercheur, professeur en Haïti, au Mexique, au Chili et à Montréal, Frantz Voltaire mérite le titre de porteur de mémoire. Historien, il fondait, dès 1983, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, devenu 38 ans plus tard, le seul centre de recherche francophone sur les communautés noires au Canada. S'ajoutent à cela la Semaine contre le racisme qu'il a cofondé et qu'il continue de présider, de même qu'il a cofondé le Festival de Films des Droits de la Personne de Montréal. Il fut par ailleurs membre du conseil des arts de Montréal, du bureau de consultation de Montréal et du conseil interculturel de Montréal.

17 mai 2023 à 20:33

