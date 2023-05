Catherine Major reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie





SOREL-TRACY, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie à l'auteure-compositrice-interprète Catherine Major. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la 21e édition de la soirée des prix en art et culture de la Montérégie organisée par Culture Montérégie au Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy.

«?L'univers musical singulier de Catherine Major trempe non seulement dans une sublime poésie, mais il témoigne également de la profondeur et de l'intégrité de la démarche de l'artiste. Figure féminine à la fois forte et dynamique, cette auteure-compositrice-interprète explore constamment de nouveaux horizons, fonce là où personne n'ose aller, tout en conservant sa méticulosité et sa grande qualité de recherche dans chacun des chemins qu'elle emprunte. Son parcours à la fois solide et inspirant se démarque dans le milieu en plus d'obtenir une belle visibilité à travers la francophonie?», ont souligné les membres du jury réunis par le Conseil.

À propos de Catherine Major

Catherine Major compte cinq albums à son actif et autant de tournées : Par-dessus bord - 2004 (Coup de coeur de l'Académie Charles-Cros en France), Rose sang (2008), Le Désert des solitudes (2011), La maison du monde (2015) et Carte mère - 2020. Son parcours est tout aussi couronné de succès, notamment avec un Jutra pour la «?Meilleure musique de film?» pour Le Ring (Anaïs Barbeau-Lavalette), ainsi que le prix Félix-Leclerc de la chanson, pour ne nommer que ceux-là.

Catherine Major, bachelière en piano classique, remporte en 2002 le Prix auteure-compositrice-interprète au Festival en chanson de Petite-Vallée. En 2008, elle est récipiendaire du Prix André Dédé Fortin de la SPACQ pour la relève émergente du prix Félix Leclerc. Catherine Major compte désormais parmi les talents forts de la chanson au Québec et suscite un intérêt marqué à l'étranger. Son univers est singulier : elle livre sans retenue des chansons aux couleurs éclectiques, et surtout teintées d'humanité?; quelques-unes explosives et effrénées, d'autres dans la plus profonde des intimités. Elle vit ses chansons en symbiose avec son instrument, le piano, ainsi qu'avec ses musiciens, et ce, jamais sans cette ardeur et cet embrasement qui n'appartiennent qu'à elle. (Source : Site web de Catherine Major)

Pour découvrir le travail de Catherine Major, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient la compositrice de musique classique Alejandra Odgers et le pianiste Jean-Philippe Sylvestre.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

17 mai 2023 à 20:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :