Des protecteurs régionaux de l'élève dès la prochaine rentrée scolaire

QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Afin d'assurer une meilleure protection des droits des élèves, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a procédé à la nomination des 17 protecteurs régionaux de l'élève (PRE). Les personnes, nommées sur la recommandation du Protecteur national de l'élève (PNE), M. Jean-François Bernier, occuperont leur poste pour une durée de trois ans. Elles traiteront toutes les plaintes formulées par les élèves et les parents, dont celles concernant les actes d'intimidation, de violence et de violence à caractère sexuel à l'endroit d'élèves fréquentant un établissement d'enseignement.

Rappelons que la Loi sur le protecteur national de l'élève confiera également au Protecteur un mandat spécifique en matière de violence à caractère sexuel en milieu scolaire. Ainsi, une voie alternative sera proposée pour qu'une personne puisse faire un signalement ou formuler une plainte directement auprès du protecteur régional de l'élève. Par ailleurs, dans son rapport annuel, le Protecteur national de l'élève devra distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.

À partir de la rentrée scolaire 2023, le Protecteur national de l'élève sera responsable du nouveau processus de traitement des plaintes dans les écoles du Québec.

« Avec le Protecteur national de l'élève et les protecteur régionaux, notre gouvernement a posé un geste important afin de mieux protéger tous les élèves du Québec, tant dans le réseau public que privé. Ce changement assurera un processus de traitement des plaintes uniforme à travers le Québec et, par le fait même, plus de transparence, d'indépendance et d'efficacité dans le traitement de celles-ci. Je suis convaincu que cela bénéficiera directement aux élèves. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

9 sur le protecteur national de l'élève, présenté à l'Assemblée nationale le 23 novembre 2021, visait principalement à remplacer le processus de traitement des plaintes existant dans le réseau scolaire. Il avait également pour objectif de professionnaliser la fonction de protecteur de l'élève et de publiciser l'institution et les recours disponibles pour en accroître l'accessibilité. La loi prévoit la mise en place d'une nouvelle procédure de traitement des plaintes par les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements d'enseignement privés qui portera la marque de la transparence et de l'efficacité. La loi a été adoptée le 31 mai 2022.

Le Protecteur national de l'élève est nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de l'Éducation. M e Jean-François Bernier, le premier titulaire du poste, est ainsi entré en fonction le 1 er août 2022 et dispose d'un délai d'un an à partir de cette date pour mettre en place l'institution.

Jean-François Bernier, le premier titulaire du poste, est ainsi entré en fonction le 1 août dispose d'un délai d'un an à partir de cette date pour mettre en place l'institution. Au total, 310 dossiers de candidature ont été reçus par le comité de sélection des protecteurs régionaux de l'élève. Au terme de l'analyse de l'admissibilité et d'une évaluation, 80 personnes ont été rencontrées par le comité de sélection. Au terme des entrevues, une liste de 35 personnes a été soumise au ministre. Dix-sept d'entre elles étaient recommandées par le Protecteur national de l'élève.

ANNEXE

Liste des protecteurs régionaux de l'élève (PRE)

Nom du PRE Région administrative Nom du centre de services scolaire (CSS) ou de la commission scolaire (CS) (Note : compte tenu du nombre important d'établissements d'enseignement privés, ceux-ci ne sont pas énumérés dans le tableau.) Mme Chloé Corneau Bas-Saint-Laurent CSS de Kamouraska?Rivière-du-Loup CSS des Monts-et-Marées CSS des Phares CSS du Fleuve-et-des-Lacs Capitale-Nationale CSS de Charlevoix CS Central Québec Chaudière-Appalaches CSS de la Côte-du-Sud Côte-Nord CSS de la Moyenne-Côte-Nord CSS de l'Estuaire CSS du Fer CSS du Littoral Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine CSS des Chic-Chocs CSSS des Îles CSS René-Lévesque CS Eastern Shores Mme Geneviève Buist Capitale-Nationale CSS de Portneuf Mauricie CSS de l'Énergie Nord-du-Québec CSS de la Baie-James CS crie CS Kativik Saguenay?Lac-Saint-Jean CSS des Rives-du-Saguenay CSS De la Jonquière CSS du Lac-Saint-Jean CSS du Pays-des-Bleuets Mme Isabelle Mathieu Capitale-Nationale CSS de la Capitale CSS des Découvreurs CSS des Première-Seigneuries M. Louis Charbonneau Chaudière-Appalaches CSS des Navigateurs Centre-du-Québec CSS de la Riveraine CSS des Bois-Francs CSS des Chênes Mauricie CSS du Chemin-du-Roy Montérégie CSS de Sorel-Tracy Mme Caroline Audette Chaudière-Appalaches CSS de la Beauce-Etchemin CSS des Appalaches Estrie CSS de la Région-de-Sherbrooke CSS des Hauts-Cantons CSS des Sommets CSS du Val-des-Cerfs CS Eastern Townships Mme Johanne Vallières Laurentides CSS des Mille-Îles CS Sir-Wilfrid-Laurier Laval CSS de Laval M. Éric Bouchard Lanaudière CSS des Affluents CSS des Samares Laurentides CSS de la Rivière-du-Nord Mme Esthel Née Abitibi-Témiscamingue CSS de l'Or-et-des-Bois CSS de Rouyn-Noranda CSS du Lac-Abitibi CSS du Lac-Témiscamingue CSS Harricana Laurentides CSS des Laurentides CSS des Hautes-Laurentides Outaouais CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais CSS au Coeur-des-Vallées CSS des Portages-de-l'Outaouais CSS des Draveurs CS Western Québec Mme Caroline Gervais Montérégie CSS de Saint-Hyacinthe CSS des Patriotes CSS Marie-Victorin M. Marc-Antoine Joseph Montérégie CSS de la Vallée-des-Tisserands CSS des Grandes-Seigneuries CSS des Hautes-Rivières CSS des Trois-Lacs CS New Frontiers CS Riverside Mme Sarah-Beth Trudeau Montréal CSS de la Pointe-de-l'Île CS English-Montréal Mme Marie-Ève Dorion Montréal CSS de Montréal Mme Maia Aziz Montréal CSS Marguerite-Bourgeoys CS Lester-B.-Pearson Mme Karina Brassard PRE à temps partiel. En soutien pour l'ensemble du territoire. S/O Mme Catherine Cloutier Mme Kim Vaillancourt M. Claude Provencher

17 mai 2023 à 18:10

