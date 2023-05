Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 18 mai 2023





QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 18 mai 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Inauguration d'un nouveau complexe sportif

Heure : 15h15

Lieu : Chaudière-Appalaches

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin.

Gala des Grands Québécois organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (fermé aux médias)

Heure : 18h30

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien.

