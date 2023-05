Lancement de la vitrine Diligent pour mettre en contact les clients avec des partenaires, des intégrations et des services permettant d'améliorer leurs programmes GRC et ESG





Diligent, leader mondial de la gouvernance moderne offrant des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG, annonce aujourd'hui le lancement de la vitrine Diligent , un hub central permettant aux clients d'améliorer leurs programmes GRC et ESG avec plus de 50 partenaires et intégrations. La vitrine présente des intégrations technologiques, des solutions complémentaires et des fournisseurs de services agréés par Diligent.

« La vitrine Diligent permet à nos clients de repérer rapidement les intégrations d'applications, les fournisseurs de solutions, les consultants et les éditeurs de logiciels indépendants ayant le statut de partenaires vérifiés de Diligent et qui sont les mieux placés pour répondre à leurs objectifs commerciaux uniques », a déclaré Ricardo Moreno, vice-président principal des partenariats mondiaux chez Diligent. « Cette vitrine souligne notre engagement à fournir de la valeur à nos clients par le biais de partenariats et d'intégrations, et offre également de la visibilité de valeur unique apportée par nos partenaires pour aider nos clients mutuels à mieux répondre aux demandes croissantes de solutions GRC connectées ».

Prolongement du programme de partenariat de Diligent , la vitrine Diligent est le premier programme à offrir aux partenaires une source unique pour répondre à tous leurs besoins en matière de GRC et d'ESG. En utilisant la vitrine Diligent, les clients peuvent rechercher le vaste réseau de partenaires de Diligent par région ou par type de solution pour trouver les bons partenaires, intégrations et contenu qui les aideront à faire face à l'évolution du paysage de la GRC et de l'ESG. Les clients peuvent se mettre en contact directement avec les partenaires ou parler avec un expert de Diligent pour trouver les applications et les partenaires les mieux adaptés à leurs besoins. Les partenaires de la vitrine Diligent appartiennent à trois catégories :

Des intégrations technologiques qui permettent aux clients d'exploiter des solutions tierces sur la plateforme Diligent, telles que Clarity AI, Bitsight, S&P Global, Glass Lewis et bien d'autres.

Des solutions ou des prestations complémentaires qui s'associent à la plateforme Diligent pour améliorer le programme GRC ou l'ESG d'une organisation, notamment Corporation Service Company, Best in Governance (BIG), Board Excellence, Donnelley Financial Solutions (DFIN), Law Debenture et bien d'autres.

Des fournisseurs de solutions qui sont formés et agréés pour fournir des solutions Diligent qui s'inscrivent dans leurs offres, notamment Vertosoft, Turnkey et bien d'autres.

« Nous avons une passion commune avec Diligent partage qui est d'aider les organisations à garder une longueur d'avance sur les exigences réglementaires et de conformité mondiales, ainsi que sur d'autres risques commerciaux, grâce à des logiciels innovants », a déclaré Craig Clay, président de Global Capital Markets chez Donnelley Financial Solutions (DFIN). « La vitrine Diligent nous permet de mettre en exergue nos offres de valeur uniques et d'élargir notre clientèle, en développant notre pratique de la GRC ».

« Grâce à l'intégration de Bitsight à Diligent, les entreprises publiques et privées pourront accéder à des données et informations de pointe sur les risques au sein de leur solution Diligent, ce qui leur permettra d'avoir une vision plus globale de leur profil de risque cybernétique », a déclaré Steve Harvey, CEO de Bitsight. « En tant que créateur de catégorie et leader mondial du secteur de l'évaluation de la cybersécurité, nous sommes très heureux de nous associer à Diligent pour aider les chefs d'entreprise, les responsables des risques et les conseils d'administration à naviguer avec davantage de confiance dans un paysage cybernétique incertain ».

À propos de Diligent

Diligent est le leader mondial de la gouvernance moderne, qui fournit des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG. Diligent permet à plus d'un million d'utilisateurs et à 750 000 membres de conseils d'administration et de dirigeants d'avoir une vision globale des pratiques de la GRC dans leur organisation afin de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Quelles que soient les difficultés. En savoir plus à l'adresse suivante diligent.com.

17 mai 2023 à 18:00

