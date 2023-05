Soocas annonce le lancement de Neos sur Kickstarter, une brosse à dents électrique révolutionnaire à double action de brossage et de fil dentaire





NEW YORK, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Soocas a annoncé la sortie de sa brosse à dents électrique révolutionnaire à double action, Soocas Neos . Cette brosse à dents électrique devrait changer la donne en matière d'hygiène bucco-dentaire. Avec ses fonctions de fil dentaire et de brosse à dent au coeur de sa fonctionnalité, Soocas Neos peut couvrir et nettoyer plus de zones des dents que les brosses à dents électriques traditionnelles.

Grâce à cette fonction de nettoyage 2 en 1, la Soocas Neos offre un brossage et un récurage complets à ses utilisateurs. « Notre souhait est de fournir aux utilisateurs un produit complet qui peut non seulement nettoyer correctement toutes les zones des dents, mais aussi atteindre les espaces largement négligés entre les dents et la ligne gingivale », a déclaré le PDG de Soocas. La fonctionnalité intégrée de fil dentaire permet à cette brosse à dents d'accéder plus facilement aux zones difficiles d'accès que les appareils traditionnels.

La combinaison des fonctionnalités de fil dentaire et de brosse permet d'éliminer 40 fois plus de plaque dentaire, de multiplier par 10 le nettoyage des espaces entre les dents et de blanchir les dents 2 fois plus efficacement qu'avec une brosse à dents manuelle.

Design Neos

La pompe FlowPulse brevetée applique une pression d'eau formant un flux d'eau pulsé à travers le moteur vibratoire à haute fréquence, appelé à juste titre « MagVortex ». Ce moteur vibrant fournit l'énergie nécessaire au nettoyage des dents tandis que la tête de la brosse à dents combine le flux d'eau pulsé pour nettoyer efficacement les dents dans toutes les directions.

Modes de nettoyage

La brosse à dents Neos propose actuellement deux modes de nettoyage en fonction des besoins de l'utilisateur. Le mode de nettoyage en profondeur permet de brosser les dents pendant 75 secondes, puis de combiner la brosse à dents et l'action d'un fil dentaire pendant 30 à 50 secondes supplémentaires. Le mode de nettoyage rapide permet de brosser les dents et d'utiliser l'action d'un fil dentaire en 30 à 50 secondes pour les utilisateurs pressés.

Caractéristiques supplémentaires

La brosse à dents Neos est équipée d'une batterie d'une durée de 30 jours, est étanche selon la norme IPX8 et est livrée avec une base de chargement sans fil et un indicateur LED de batterie faible pour informer les utilisateurs lorsqu'il est temps de la recharger.

Prix et disponibilité

Valeur des avantages : 229,98 $

Prix de vente : 134 $

Plateforme de lancement initial : Kickstarter

Soocas a par ailleurs préparé le « Kickstarter Innovator Perk Kit », qui comprend 4 têtes de brosse Neos.

À propos de Soocas

Fondée en 2015, Soocas, une marque leader dans le domaine des soins d'hygiène personnelle, se concentre sur la R&D et le développement d'appareils électroniques pour les soins d'hygiène personnelle. Depuis sa création, Soocas a enregistré des ventes annuelles régulières de 15 millions d'unités dans plus de 30 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus sur les actualités et les relations publiques de Soocas, veuillez contacter les adresses électroniques ci-dessous :

Site Internet : usa.soocas.com

Contact pour la presse : [email protected]

Demande de renseignements pour les entreprises : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076523/Soocas_Neos_Electric_Toothbrush.jpg

17 mai 2023 à 16:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :