Le Défi YMCA 2023 surpasse son objectif de collecte de fond!





MONTRÉAL, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est dans une ambiance électrisante que plus de 1000 participant.e.s et bénévoles se sont mobilisés lors du Défi YMCA à Montréal, pour recueillir un montant record de 135 000 $.





De gauche à droite: Anaïs Mercet, Marie-Chantal Dréau, Cyclia Lai, Éric Delaplace, Fabien Caillette, Charles Côté-Lépine, David Latour et Stéphane Vaillancourt. Absent.e.s : Jean-Philippe Bonneau, Magalie Corfias, Patricia Dionne

Cette aide financière offrira à 800 jeunes défavorisés, un accès aux camps et aux cours de natation de la YMCA, leur permettant de vivre un été inoubliable!

« Nous sommes fiers d'avoir organisé un événement exceptionnel en collaboration avec nos partenaires et grâce au travail de nos bénévoles. Nous avons été témoins d'un élan de solidarité sans précédent qui permettra aux enfants ainsi qu'aux familles en situation de vulnérabilité d'accéder aux programmes et aux installations des YMCA via un appui financier ou un accompagnement adapté à leurs besoins. »

David Latour, président du comité organisateur et premier vice-président, Gestion des risques, CDPQ.

Le Défi YMCA se tiendra également à Québec le 3 juin prochain, au parc linéaire de la rivière Saint-Charles, et la collecte de fonds se poursuivra jusqu'au 19 juin.

Nous tenons à souligner l'engagement de notre précieux comité organisateur ainsi que de nos généreux partenaires.









À propos de la Fondation des YMCA du Québec

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA : inspirer et engager chaque personne à se réaliser, à s'épanouir et à contribuer à sa collectivité. Elle assure la pérennité des YMCA en faisant connaître l'impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.

En appuyant la Fondation des YMCA, vous permettez à des personnes aux horizons et aux origines variés, de croître, d'apprendre et de s'épanouir.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

Directrice des communications

Fondation des YMCA du Québec

T. : 514 506-9897

C. : [email protected]

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50fb69ba-fdab-4e98-8813-82fcc004a3ee

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3da2f54a-72ab-4193-bd47-adac998f4eda

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/262db210-4dcb-48d9-b396-36b5975367f5

17 mai 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :