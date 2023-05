Pas à vendre! Le Pavillon du Canada à la 18e exposition internationale d'architecture de La Biennale di Venezia





OTTAWA, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada présente Pas à vendre! à la 18e exposition internationale d'architecture de La Biennale di Venezia, du 20 mai au 26 novembre 2023.

L'exposition proposée par le collectif Architects Against Housing Alienation (AAHA) constitue la participation officielle du Canada, qui est rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada, qui agit aussi comme commissaire.

L'exposition Pas à vendre! d'AAHA vise à attirer l'attention sur la crise du logement qui sévit dans de nombreuses communautés partout au Canada. Pas à vendre! illustre et dénonce les conséquences de la spéculation immobilière qui convertit les maisons en actifs financiers, aggravant ainsi une multitude de problèmes, notamment l'insuffisance généralisée de logements abordables, la précarité et le sans-abrisme.

Le collectif AAHA soutient qu'une économie dominée par l'immobilier perpétue les manifestations de racisme, de sexisme et de classisme systémiques dans les environnements urbains. L'exposition Pas à vendre! se veut un cri de ralliement pour la communauté architecturale. C'est aussi une invitation à collaborer avec les milieux communautaires pour trouver des solutions créatives, viables, écologiques et durables. L'exposition Pas à vendre! illustre la rupture de trois liens essentiels à l'existence : les liens au territoire, les liens sociaux et les liens à la capacité de façonner notre environnement.

Composé d'Adrian Blackwell, de David Fortin, de Matthew Soules, de Sara Stevens, de Patrick Stewart, de Tijana Vujosevic et de dix équipes, le collectif AAHA déplacera le coeur de sa campagne de sensibilisation au pavillon du Canada à Venise, ce qui mettra en valeur son mouvement architectural et en augmentera la portée sur la scène internationale.

DÉTAILS SUR L'EXPOSITION

L'exposition Pas à vendre! d'AAHA sera présentée au pavillon du Canada, à Venise, du 20 mai au 26 novembre 2023.

À l'approche de son départ pour Venise, le collectif et son réseau grandissant de collaboratrices et de collaborateurs ont commencé à partager du contenu sur leur campagne au aaha.ca.

Tout au long de la Biennale Architettura 2023, le collectif travaillera avec dix équipes interdisciplinaires qui sont géographiquement dispersées. Ces équipes sont composées d'architectes, d'organismes communautaires et de personnes défendant la non-aliénation du logement. Dans le cadre de l'exposition, des studios de design architectural seront constitués sur place, à Venise, pour les étudiantes et étudiants de l'École d'architecture et d'architecture de paysage de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'École d'architecture de l'Université de Waterloo.

Au fil de recherches, d'écrits, de visualisations et d'événements continus, les étudiantes et étudiants universitaires étofferont leurs revendications pour remédier à l'aliénation des logements avec des visions audacieuses pour des logements équitables et réellement abordables au Canada. Les personnes qui visiteront le pavillon à Venise pourront s'entretenir avec les membres du groupe et participer à l'élaboration de solutions durables en matière d'abordabilité des logements.

La campagne Pas à vendre! d'AAHA mise sur les réseaux sociaux et sur des ressources en ligne pour mobiliser la population canadienne en faveur de logements plus sûrs, plus sains et plus équitables. La programmation en ligne comprend le manifeste de la campagne ainsi qu'une série de demandes formulées par les collaboratrices et collaborateurs pour mettre fin à l'aliénation du logement et favoriser la reconstruction de liens essentiels.

DATES À RETENIR

Le 19 mai à 12 h (HEC), le Conseil des arts du Canada inaugurera l'exposition Pas à vendre! à la 18e exposition internationale d'architecture de La Biennale di Venezia.

À partir du 20 mai à 10 h (HEC) et pendant toute la durée de la Biennale Architettura 2023, l'exposition Pas à vendre! sera présentée au pavillon du Canada. Les équipes satellites de la campagne publieront des mises à jour numériques régulières au aaha.ca.

Le projet Pas à vendre! d'AAHA a été choisi par un comité d'évaluation par les pairs au terme d'un concours. Le comité était composé de : Brigitte Shim (architecte principale à Shim-Sutcliffe Architects et professeure à la Faculté d'architecture, d'aménagement paysager et de design John-H.-Daniels de l'Université de Toronto); Neeraj Bhatia (architecte et designer urbain principal à The Open Workshop et professeur agrégé au California College of the Arts à San Francisco); Annie Lebel (associée écologique LEED, architecte principale à in situ atelier d'architecture de Montréal et chargée de formation pratique à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal) et Alison Brooks (architecte principale et directrice de création à Alison Brooks Architects, à Londres, et professeure invitée à l'École technique supérieure d'architecture de Madrid et à l'École d'architecture, d'ingénierie du bâtiment et d'ingénierie civile de l'Université Loughborough, au Royaume-Uni).

« La présentation de l'exposition Pas à vendre! du collectif AAHA à l'occasion de La Biennale di Venezia met en lumière des enjeux cruciaux reliés à l'accès au logement abordable au Canada. Elle rappelle que l'architecture est un art et une démarche qui peuvent choisir d'être en dialogue concret avec les mouvements sociaux et contribuer ainsi à l'avènement d'un monde meilleur. Les analyses, les idées et les propositions qui seront présentées et développées à Venise par AAHA participent à un élan international en faveur d'un développement humain juste et durable comme alternative à l'avidité, au pillage et à l'exclusion que favorise la mondialisation. L'art et l'architecture sont une fois de plus convoqués au chevet d'une société qui souffre de dérives destructrices, et je suis convaincu que c'est une source d'espoir et de réconfort dont nous avons toutes et tous besoin. »

- Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada

« Nous croyons que la crise du logement prend racine dans la dépossession capitaliste et colonialiste des gens de leurs terres et de leurs maisons. Au Canada, cette démarche a commencé par l'appropriation des terres qu'occupaient les peuples autochtones et la transformation des maisons en produits et objets de spéculation immobilière plutôt qu'en endroits définis par des liens communautaires et culturels profonds. Nous sommes aujourd'hui témoins des conséquences de cette dépossession. Nous militons pour la création d'un système de logement qui est plus juste, et nous mettons de l'avant non seulement les aspects fondamentaux de la crise du logement, mais aussi des propositions porteuses de changements positifs, soit des avenues de légifération, de financement et de conception qui valorisent les communautés. Nous espérons que notre campagne et les projets que nous présentons à Venise contribueront à informer et à inspirer la population canadienne, mais aussi les populations de partout qui sont confrontées à une crise du logement. »

- Le collectif Architects Against Housing Alienation (AAHA)

Les commissaires du collectif AAHA

Le collectif Architects Against Housing Alienation (AAHA) a été créé pour façonner collectivement un mouvement architectural communautaire fondé sur des principes communs et l'intention partagée de mettre un terme à l'aliénation du logement. Au moyen de l'exposition et de la campagne Pas à vendre!, le collectif souhaite inspirer des architectes, des activistes et des porte-parole à se joindre à un mouvement grandissant qui rendra le logement plus équitable et accessible à tout le monde. La biographie des membres fondateurs d'AAHA ? Adrian Blackwell, David Fortin, Matthew Soules, Sara Stevens, Patrick Stewart et Tijana Vujosevic ? peut être consultée en ligne sur le site web du Conseil des arts.

Le Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'oeuvres d'art ». Le Conseil fait valoir et soutient financièrement le mérite artistique en offrant aux artistes ayant une pratique professionnelle et aux organismes artistiques du Canada une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Son travail vise à faire en sorte qu'une scène artistique et littéraire unique, dynamique et diversifiée suscite, partout au Canada, l'engagement à l'égard des arts et de la littérature, enrichisse les communautés et atteigne les marchés internationaux. Par ses activités de communication, de recherche et de promotion des arts, le Conseil accroît l'intérêt et l'appréciation du public pour les arts.

Le Conseil des arts soutient fièrement la représentation du Canada à l'exposition internationale d'art et d'architecture organisée par La Biennale di Venezia depuis de nombreuses années. Dans le cadre de son engagement à promouvoir la présence et la visibilité à l'international d'artistes du Canada ayant une pratique professionnelle, le Conseil des arts du Canada verse une contribution de 500 000 $ pour l'exposition proposée.

Collaboratrices et collaborateurs

Chris Lee (graphisme), Ali S. Qadeer (conception web), Vincent Tao (stratégie de campagne), Marie-Espérance Cerda (production et montage vidéo), Cory Zurell (ingénierie de structure), Ryan Sudds (réalisation documentaire) et Tamara Andruszkiewicz (logistique de projet).

Partenaires et commanditaires

La présentation de Pas à vendre! est possible grâce au soutien de l'École d'architecture et d'architecture de paysage de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'École d'architecture de l'Université de Waterloo, de l'Institut royal d'architecture du Canada, de l'Ordre des architectes de l'Ontario, et de l'Architecture Foundation of British Columbia.

Exposants

A Better Tent City, région de Waterloo; Affordable Housing Association of Nova Scotia; Alex Wilson, Université de la Saskatchewan; At Home in the North; Atelier Big City; Bâtir son quartier; Blackwell; Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM); Comité logement Ville-Marie; CP Planning; David T Fortin Architect Inc.; FBM architecture ? interior design ? planning; Gentrification Tax Action; Grounded Architecture Inc.; Haeccity Studio Architecture; Idle No More; Interloge; Ipek Türeli, Université McGill; Katlia Lafferty, National Indigenous Housing Network; Keele Eglinton Residents; L'OEUF Architecture; Lancelot Coar, Université du Manitoba; LGA Architectural Partners; Luugigyoo, Patrick R. Stewart Architect; Maison du développement durable; Maison du savoir et de la littérature; Nation Nisga'a; Navigator Street Outreach Program; One House Many Nations; Ouri Scott, Urban Arts Architecture Inc.; Parkdale Neighbourhood Land Trust; Réseau canadien de cohabitation; Sarah Silva, Hiy?ám? Housing; SOCA (Studio of Contemporary Architecture); SOLO Architecture; SvN Architects + Planners; Sylvia McAdam, Université de Windsor; Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent; This Should Be Housing; Toronto Tiny Shelters; tuf lab; Xalek/Sekyu Siyam/chef Ian Campbell, S?wx?wú7mesh Úxwumixw/Nation de Squamish.

IMAGES

Des images peuvent être téléchargées à partir du lien suivant : Biennale ? AAHA

Sources : consulter le dossier de ressources numériques.

