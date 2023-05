Découvrez l'histoire de l'Ontario en visitant les musées et les sites de la Fiducie du patrimoine ontarien





DRESDEN, ON et BROCKVILLE, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Commencez la longue fin de semaine de la fête de la Reine en visitant le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens de la Fiducie du patrimoine ontarien à Dresden ou encore la Place Fulford à Brockville. Les musées seront de nouveau ouverts au public à compter du samedi 20 mai pour la période printemps-été.

Ces sites importants pour la province traitent de divers aspects de l'histoire collective de l'Ontario. Depuis les histoires du Musée Josiah Henson sur les réfugiés noirs en quête de liberté qui ont emprunté le chemin de fer clandestin au péril de leur vie, jusqu'aux hauts et aux bas de la vie mondaine du 20e siècle à la Place Fulford, chaque musée ouvre un portail unique sur le passé complexe et fascinant de l'Ontario et examine son incidence sur le présent.

Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens ( Dresden )

Saison estivale : ouvert du mardi au samedi, du 20 mai au 27 octobre

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens propose des expositions interactives stimulantes qui explorent la vie et le leadership de Josiah Henson, un abolitionniste, prédicateur et conducteur du chemin de fer clandestin. Le site explore les contributions des personnes d'origine africaine à la société et à la culture canadiennes et fournit un espace de discussion sur l'héritage de l'esclavagisme, le racisme et la quête inlassable de justice.

Les programmes spéciaux de cette année incluent les célébrations du jour de l'émancipation et de la fête du Canada (29 juillet). Veuillez consulter la page Programme des événements spéciaux du Musée Josiah Henson pour en savoir plus.

Place Fulford ( Brockville )

Saison estivale : ouvert du mercredi au dimanche, du 20 mai au 3 septembre

Découvrez l'histoire du sénateur George T. Fulford, fournisseur des pilules Pink pour personnes pâles, et explorez l'imposant manoir des Fulford qu'il a bâti entre 1899 et 1901. Émerveillez-vous devant les nombreuses pièces du mobilier original de la famille et déambulez dans les jardins restaurés, dont on doit la conception originale aux frères Olmsted pour avoir un rare aperçu du mode de vie luxueux d'une ère révolue.

À compter du 5 juillet, rendez-vous au musée pour assister à une série de concerts d'été intitulée Musique sur la véranda qui mettra en vedette des artistes locaux. Veuillez consulter la page Programme d'événements spéciaux de la Place Fulford pour obtenir plus de renseignements.

Renseignements sur les musées partenaires de la Fiducie

La Fiducie possède plusieurs autres sites culturels significatifs en Ontario qui sont convertis en musées et gérés localement par des partenaires qui transmettent et interprètent l'histoire de ces sites importants.

Parmi les musées partenaires de la Fiducie, mentionnons les suivants :

Centre d'interprétation et maison Duff-Bâby, exploités par la ville de Windsor

Musée de l'histoire du Nord au Château de Sir Harry Oakes , exploité par la ville de Kirkland Lake

, exploité par la ville de Pharmacie du Niagara ( Niagara-on-the-Lake ), exploitée par l'Ordre des pharmaciens de l' Ontario

), exploitée par l'Ordre des pharmaciens de l' Maison Mather-Walls ( Kenora ), exploitée par la Société historique du Lac des Bois

( ), exploitée par la Société historique du Lac des Bois Maison Macdonell-Williamson (Chute-à-Blondeau), exploitée par les Amis de la maison Macdonell-Williamson

Apprenez-en plus sur les musées.

Inscrivez d'autres événements à votre calendrier

Renseignez-vous auprès de la Fiducie tout au long de l'année pour découvrir d'autres façons intéressantes d'aller à la rencontre de l'histoire et du patrimoine de l'Ontario :

27 et 28 mai : visitez gratuitement la maison George Brown , l'école Enoch Turner et le centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden pendant l'événement Portes ouvertes Ontario

visitez gratuitement la maison , l'école et le centre des salles de théâtre et pendant l'événement Portes ouvertes 2 juin : participez à des activités amusantes en famille et découvrez la vie des élèves du 19 e siècle à l'occasion de l'événement Portes ouvertes de l'école Enoch Turner à Toronto

participez à des activités amusantes en famille et découvrez la vie des élèves du 19 siècle à l'occasion de l'événement Portes ouvertes de l'école à 10 juin : prenez part aux célébrations du 200e anniversaire de Inge-Va, une maison de pierres de style géorgien tardif construite à Perth en 1823

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez-vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

17 mai 2023 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :