Porter Airlines atterrit à Charlottetown et confirme l'offre d'un service à longueur d'année

CHARLOTTETOWN, PE, le 17 mai 2023 /CNW/ - Porter Airlines inaugure aujourd'hui ses vols entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport de Charlottetown (YYG), et confirme son intention d'offrir des vols toute l'année. Avec l'arrivée de Porter à l'Île-du-Prince-Édouard, c'est la première fois que la compagnie aérienne propose des vols vers toutes les provinces de l'Atlantique et renforce ainsi son engagement à être présente dans l'Est du Canada.

Porter est la seule compagnie aérienne qui offre un service quotidien sans escale à longueur d'année entre Charlottetown et Ottawa. Le service direct commence par 11 vols hebdomadaires, puis passera à 14 vols aller-retour hebdomadaires pendant la saison estivale. Depuis le 29 octobre, l'itinéraire est desservi quotidiennement pendant la saison hivernale.

Ottawa sert également de point de correspondance pratique pour les voyageurs qui se rendent à l'Île-du-Prince-Édouard et en reviennent. Cela comprend Vancouver sur la côte ouest, et deux options d'accès à Toronto : l'aéroport Billy Bishop pour un accès commode au centre-ville et l'aéroport international Pearson.

Les vols sans escale entre Ottawa et Charlottetown sont assurés par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places. Tous les passagers profiteront de l'accueil chaleureux et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris une sélection de collations de qualité supérieure, et de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres.

Avec le lancement de Charlottetown, Porter propose 10 vols sans escale depuis l'aéroport international d'Ottawa pour l'été. Pour consulter les horaires détaillés et les forfaits Évasions Porter incluant les vols et l'hôtel, consultez le site www.flyporter.com.

« Le lancement de la route Charlottetown-Ottawa est une étape importante pour Porter, car nous offrons ainsi pour la première fois notre service phare aux insulaires. Alors que nous continuons de bâtir un réseau nord-américain plus vaste, notre croissance dans l'Est du Canada demeure une priorité pour que les collectivités aient accès à un service aérien fiable. »

- Michael Deluce, président et chef de la direction, Porter Airlines.

« Un accès aérien fiable vers et depuis des destinations clés est très important pour soutenir le commerce, le tourisme et la croissance démographique dans notre province. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard accueille chaleureusement Porter Airlines, un service indispensable qui offre plus de choix et de commodité au public. »

- L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous sommes impatients d'accueillir Porter et ses passagers à Charlottetown, berceau d'une nation. Cette expansion signifie plus d'occasions pour les visiteurs de découvrir les trésors cachés de la ville, une plus grande facilité à voyager pour les étudiants et les nouveaux arrivants, et plus de possibilités d'affaires afin de soutenir et de mobiliser notre population grandissante. »

- Phillip Brown, maire de Charlottetown

« Nous sommes très heureux d'accueillir Porter Airlines à l'Île-du-Prince-Édouard alors qu'elle propose officiellement de nouveaux vols sans escale entre Charlottetown et Ottawa. Le nouveau service de Porter sera bien accueilli par les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard et ceux qui souhaitent visiter l'île à des fins touristiques, d'affaires ou de loisirs. Il s'agit d'une journée très importante pour notre aéroport et notre province, et nous sommes impatients de travailler avec Porter pour assurer la réussite de son investissement dans YYG. »

- Doug Newson, PDG de l'autorité aéroportuaire de Charlottetown

« Nous sommes ravis que Porter Airlines relie la région d'Ottawa-Gatineau aux côtes est et ouest du Canada. De la ville historique de Charlottetown à la ville cosmopolite de Vancouver, Porter offre des liaisons sans escale vers et depuis l'aéroport international d'Ottawa, et des correspondances faciles pour ceux qui voyagent du Pacifique à l'Atlantique. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction de l'aéroport d'Ottawa

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

