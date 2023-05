Absolut, la première marque de vodka au monde à créer des cocktails visuels en utilisant l'IA, vous invite à mixer votre quartier avec sa campagne « Mix Your Neighbourhood »





Les cocktails uniques en leur genre sont inspirés par les gens, les lieux et les cultures qui caractérisent les quartiers à travers le Canada

TORONTO, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Absolut Vodka a toujours été convaincue qu'il était possible de repousser les limites de la créativité et se targue fièrement d'un état d'esprit progressiste en matière de culture. Ainsi, en tant que marque Born to Mix (née pour mixer), l'essor de l'intelligence artificielle (IA) a offert à Absolut une occasion unique d'adopter une nouvelle approche pour élaborer des cocktails - en faisant des quartiers son ingrédient clé.

En tant que première marque de vodka au monde à développer des cocktails visuels à l'aide de l'IA, Absolut est fière d'inviter les Canadiens à mixer leur quartier lors de leur campagne « Mix Your Neighbourhood » avec une collection de cocktails artistiques spécialement conçus pour mettre en valeur les innombrables caractéristiques qui rendent les quartiers du Canada si particuliers, qu'il s'agisse de leurs communautés diversifiées, de leur riche histoire ou de leur culture dynamique.

Pour donner vie à ces cocktails uniques, Absolut a commencé au coeur de plusieurs quartiers du Canada tels qu'Ossington à Toronto, le Mile End à Montréal et Banff à Calgary, et a demandé aux habitants de déterminer les ingrédients clés de leur quartier et ce qui le rend unique. Absolut a ensuite confié ces ingrédients à une plateforme d'IA et lui a demandé de composer de superbes cocktails célébrant chaque quartier. Enfin, Absolut a travaillé avec des barmen qui ont transformé les cocktails créés par l'IA en délicieuses recettes de cocktails et de mocktails, afin que tout le monde puisse siroter un verre dans son quartier.

« Absolut est toujours à la recherche de nouvelles façons de mixer, et le mariage des quartiers et de la technologie de l'IA a ouvert la voie à un territoire riche pour la mixologie qui n'avait jamais été exploré visuellement auparavant », a déclaré Caroline Begley, vice-présidente du marketing pour Corby Spirit and Wine. « Grâce à cette campagne, nous voulons que les Canadiens soient inspirés par les gens, les lieux et la culture qui les entourent et qu'ils savourent pleinement ce qui rend ces endroits spéciaux. »

Vous voulez découvrir votre quartier mixé ? Suivez Absolut sur le site absolut.com/fr-ca, qui continue de créer des cocktails inspirés par tous les quartiers du Canada. Les Canadiens peuvent y proposer la candidature de leur quartier pour avoir la chance d'être mixé par l'IA. Ils peuvent également trouver des recettes et des illustrations de cocktails téléchargeables.

À propos de Corby Spirit and Wine

Contact pour les médias : Sara Hoffman, Citizen Relations, [email protected]

17 mai 2023 à 14:49

