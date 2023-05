Le studio de création d'Adthos alimenté par l'IA, révolutionne l'audio pour les publicités vidéo et les publicités vidéo dynamique





Forts de leur succès dans la fourniture de publicités audio générées par l'IA pour la radio, les podcasts et le streaming, les créateurs d'Adthos ont dévoilé une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire sur la plateforme, élargissant ses capacités à la création et à l'édition de publicités audio pour la vidéo et la vidéo dynamique.

Selon les créatifs, Adthos Creative Studio, qui intègre plusieurs technologies d'IA, permet désormais d'importer des vidéos à partir de fichiers, de plateformes telles que YouTube ou Vimeo, ou de sites Web de partage de fichiers. Les utilisateurs peuvent ensuite séparer les composants audio et vidéo, ce qui leur permet d'extraire la piste vocale des autres sons. Grâce à la technologie Speech-to-Text, Adthos génère un script qui peut être édité avant de reconstituer la piste audio avec l'une des voix disponibles sur la plateforme. En outre, le texte peut être traduit dans différentes langues permettant ainsi aux éditeurs et aux diffuseurs de reproduire rapidement et facilement des contenus courts pour des publics de plusieurs pays. La piste vocale est ensuite réintégrée sans problème avec le reste de l'audio et combinée à nouveau avec la vidéo, avant d'être publiée sur les réseaux sociaux ou envoyée directement aux serveurs publicitaires.

Raoul Wedel, CEO d'Adthos, a déclaré : « Comme les annonceurs dépendent de plus en plus des campagnes multimédias pour transmettre leur message, cela nous semblait naturel d'étendre à la vidéo la même flexibilité qu'Adthos offre pour l'audio. Désormais, nos clients dans les secteurs de l'édition et de la diffusion, ainsi que leurs annonceurs, disposent d'une nouvelle technique pour atteindre un plus public plus large, dans plus de langues et de manière encore plus rapide qu'auparavant.

L'entreprise est tout à fait consciente du risque d'utilisation abusive de la technologie et a mis en place plusieurs mesures de protection pour limiter l'exploitation de la plateforme. Pour plus d'informations, veuillez consulter le volet Procédures de vérification et de sécurité sur son site Web.

Pour découvrir la puissance de l'audio généré par l'IA avec Adthos Creative Studio pour les publicités vidéo et les vidéos dynamiques, rendez-vous sur le site Web suivant https://vimeo.com/827275774/ecee306403.

À propos d'Adthos

Adthos est une plateforme innovante de vente de publicité qui révolutionne la publicité audio. La première version de la plateforme comprenait une technologie de diffusion publicitaire inédite, spécialement conçue pour la radio et le streaming en ligne. La deuxième version propose la première technologie vocale générée par l'IA de qualité radiodiffusion pour créer des publicités puissantes et ciblées au pied levé, notamment les publicités audio en libre-service, premières du genre, générées à 100 % par l'IA pour la radio, les podcasts et le streaming.

17 mai 2023 à 14:45

