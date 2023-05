Lancement de l'appel à propositions pour le volet 2 - installation industrielles du Programme des installations industrielles et manufacturières vertes





OTTAWA, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider ses partenaires industriels à réduire leurs émissions, notamment en adoptant des procédés plus propres et plus efficaces. En mettant au point des pratiques plus durables, l'industrie canadienne répond à la demande mondiale de produits sobres en carbone tout en créant de bons emplois partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé le processus d'appel à propositions du volet 2 - installations industrielles du Programme des installations industrielles et manufacturières vertes (PIIMV). Cette initiative dotée d'un budget de 194 millions de dollars permet aux installations industrielles de recevoir jusqu'à 10 millions de dollars par proposition, ce qui aide directement l'industrie à mettre en oeuvre des projets d'efficacité énergétique dans différentes installations.

Le PIIMV a pour but d'optimiser le rendement énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître la compétitivité de l'industrie au Canada. Plus précisément, il offre aux installations industrielles au pays un soutien financier à coûts partagés pour mettre en oeuvre des projets d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie, et ce, dès maintenant et jusqu'en mars 2027.

Les marchés mondiaux continuent de privilégier les produits industriels possédant l'empreinte carbone la plus faible. Or la décarbonation actuelle des installations industrielles et des procédés de fabrication du Canada contribuera donc non seulement à préserver la qualité de l'air, mais aussi à maintenir la compétitivité de nos industries créatrices d'emplois.

Le PIIMV est financé par des investissements annoncés dans le budget de 2022. S'inscrivant dans le prolongement du Programme de gestion de l'énergie dans l'industrie de RNCan, le PIIMV fournira des outils de renforcement des capacités, des guides et des études de cas. Par l'entremise d'un réseau de partenariats industrie-gouvernement (à savoir le Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne) qui recueille des données sur l'énergie, diffuse l'information, facilite le mentorat sur l'énergie industrielle et les questions connexes et communique les réussites, le PIIMV soutiendra des activités d'information et de sensibilisation. Le budget de 2023 fait fond sur ces progrès grâce à des investissements historiques dans l'économie propre, y compris de nouveaux crédits d'impôt pour appuyer les procédés de fabrication, l'électricité et l'énergie propres.

Dans notre marche vers la carboneutralité, des investissements comme ceux-ci sont primordiaux pour réduire les émissions et optimiser le rendement énergétique et la compétitivité de l'industrie. Ces investissement aident les travailleurs et l'industrie à bâtir un avenir plus prospère et plus durable.

Citation

« Le Programme des installations industrielles et manufacturières vertes aide les partenaires du secteur industriel, y compris les services d'utilité publique, ainsi que les provinces et les territoires, à améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les déchets et la pollution et en créant de bons emplois. Le Canada a besoin d'investissements de cet ordre pour bâtir un avenir durable et sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Le secteur industriel représente 40 % de la consommation d'énergie et près de la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Les propositions présentées dans le cadre du volet 2 - installations industrielles doivent s'articuler autour des points suivants :

1. investissements dans la formation sur la gestion de l'énergie;

2. réalisation d'évaluations et de vérifications énergétiques;

3. embauche ou rétention de gestionnaires de l'énergie;

4. mise en place de systèmes de gestion de l'énergie;

5. investissements en capital axés sur la rénovation écoénergétique d'installations existantes.

1. investissements dans la formation sur la gestion de l'énergie; 2. réalisation d'évaluations et de vérifications énergétiques; 3. embauche ou rétention de gestionnaires de l'énergie; 4. mise en place de systèmes de gestion de l'énergie; 5. investissements en capital axés sur la rénovation écoénergétique d'installations existantes. Lancé en février 2023, le volet 1 - solutions d'efficacité énergétique s'adresse aux provinces, territoires, services publics et autres bénéficiaires admissibles, y compris les réseaux industriels bien établis.

Le financement du Programme provient d'investissements annoncés dans le budget de 2022, dont 194 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2022-2023 pour élargir le Programme de gestion de l'énergie dans l'industrie de RNCan de manière à offrir un soutien financier à coûts partagés pour un ensemble holistique et complet de mesures écoénergétiques jusqu'en mars 2027.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

17 mai 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :